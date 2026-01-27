Kokaīna kontrabanda Eiropā sasniedz vēl nepieredzētu mērogu: bandas izmanto metodes, kuras gandrīz nav iespējams atklāt
Kokaīna kontrabandisti ieved narkotikas Eiropā pa jauniem maršrutiem un izmanto augstās tehnoloģijas, zemūdenes, ātrlaivas, dronus un grūti atklājamas kamuflāžas tehnikas, teikts jaunajā Eiropola ziņojumā.
"Kokaīna kontrabanda uz Eiropu ir sasniegusi vēl nepieredzētu līmeni, ko veicina lielā ražošana Latīņamerikā un augošais pieprasījums ES," teikts ziņojumā.
Neskatoties uz apjoma pieaugumu, bandas arvien retāk izmanto lielās ostas, piemēram, Antverpeni vai Roterdamu. Kokaīns arvien biežāk tiek slēpts dažādās iekārtās vai pat zem ūdens uz kuģu korpusiem, kā arī pārtikā, plastmasas produktos vai tekstilizstrādājumos, ko Eiropols šajos gadījumos dēvē par nesējmateriāliem. Aģentūra norāda, ka šādas metodes ļoti apgrūtina narkotiku atklāšanu ar skeneriem, policijas suņiem un citām metodēm.
Starptautiskās bandas izmanto arī tādas tehnoloģijas kā šifrētas sakaru sistēmas un bezpilota lidaparātus. Eiropola eksperti norāda, ka bandas arvien biežāk pārkrauj preces no viena kuģa otrā atklātā jūrā un tālāk transportē narkotikas uz Rietumāfriku. No turienes kokaīns tiek transportēts uz Eiropas kontinentālo daļu vai Kanāriju salām.
Eiropola vadītāja Katrīna De Bolla uzsvēra starptautiskās sadarbības nepieciešamību: "Mēs zinām, ka šie grupējumi arvien vairāk dažādo savas metodes, izmantojot mazākus kuģus, pārkraušanu jūrā un atjautīgas slēpšanas metodes."