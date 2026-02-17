Demenes lepnums - 13 gadu vecā Vitalina Tihomirova saņem “Jauniešu gada balvu 2025”
Viena no jaunākajām “Jauniešu gada balvas 2025” laureātēm ir Vitalina Tihomirova no Augšdaugavas novada Demenes. Meitenei šī ir pirmā nopietnā atzinība dzīvē, un, kā viņa pati atzīst, saņemtā balva kalpo kā spēcīgs iedrošinājums arī turpmāk aktīvi iesaistīties vietējās jaunatnes dzīvē.
Vitalina mācās Zemgales vidusskolas 7. klasē, vēstī Augšdaugavas novada pašvaldībā. Viņa ar lepnumu stāsta par savu skolu un pedagogiem, uzsverot, ka nelielajā lauku skolā katram bērnam tiek pievērsta individuāla uzmanība. “Mūsu skola ir neliela, bet ļoti laba, forši skolotāji. Pēdējos gados pie mums brauc mācīties daudz bērnu no Daugavpils pilsētas, līdz ar to skolēnu skaits palielinās, un tas ir labi. Pie mums var daudz ko sasniegt,” saka jauniete.
Viņai īpaši patīk angļu valoda un matemātika, un Vitalina jau vairākkārt piedalījusies novada mācību priekšmetu olimpiādēs. Meitene atzīst, ka nav teicamniece, taču mērķtiecīgi cenšas uzlabot savus rezultātus.
Brīvajā laikā Vitalina aktīvi iesaistās jauniešu dzīvē Demenes pagastā. Augšdaugavas novadā katrā pagastā izveidotas jauniešu pulcēšanās vietas, un Demenes jaunatne regulāri tiekas kultūras namā. Vitalinai īpaši patīk dziedāt, dejot un uzstāties uz skatuves. Viņa palīdz arī pasākumu organizēšanā – viens no spilgtākajiem pēdējā laika notikumiem bijis “Emoji Party”, kas pulcēja jauniešus no vairākiem novada pagastiem.
Nākotnē Vitalina vēlas attīstīt savas prasmes deju kolektīvā, apsver iespēju iestāties jaunsardzē, kā arī ar nepacietību gaida 14 gadu jubileju, lai varētu piedalīties Augšdaugavas novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmā un nopelnīt savu pirmo algu. Ikdienā viņai patīk arī gatavot, pavadīt laiku ar draugiem un rūpēties par savu kaķi Aisu.
Jaunatnes lietu speciāliste Demenes un Laucesas pagastā Jolanta Morozova uzsver, ka Vitalina ir mērķtiecīga un iniciatīvām bagāta jauniete: “Vitalina regulāri iesaistās jauniešu pasākumu organizēšanā un sabiedriskajās aktivitātēs. Ar savu atbildīgo attieksmi, neatlaidību un vēlmi darīt vairāk, nekā no viņas tiek prasīts, viņa ir kļuvusi par iedvesmu citiem jauniešiem. Šī nominācija ir pelnīts novērtējums viņas ieguldījumam.”
Saņemtā balva Vitalinai ir ne tikai atzinība par līdz šim paveikto, bet arī motivācija turpināt iesākto – ar pārliecību, ka arī nelielā novada skolā un kopienā var augt lieli sapņi un nozīmīgi sasniegumi.