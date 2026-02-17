Šogad reģistrēti 20 nosalšanas gadījumi
Šogad, janvāra un februāra laikā, reģistrēti 20 nāves gadījumi, kas saistīti ar vispārēju ķermeņa atdzišanu, izriet no Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra (VTMEC) sniegtajiem datiem.
Janvārī Latvijā sākās ilgstošs sals, bieži temperatūrai noslīdot zem -20 grādiem.
Janvārī reģistrēti 12 nāves gadījumi, kuros nāves cēlonis bijis saistīts ar vispārēju ķermeņa atdzišanu.
Miruši deviņi vīrieši un trīs sievietes vecumā no 27 līdz 72 gadiem. Septiņos gadījumos nāve iestājusies ārpus telpām vai sabiedriskās vietās - uz ielas, parkā, pie ēku ieejām vai pamestos transportlīdzekļos dažādos Latvijas novados.
Savukārt piecos gadījumos nāve iestājusies dzīvesvietā vai citās iekštelpās, tostarp neapkurinātās mājās.
Alkohola klātbūtne konstatēta četros gadījumos, četros gadījumos alkohols nav konstatēts, savukārt četros gadījumos laboratorisko pārbaužu rezultāti vēl nav pieejami.
Savukārt līdz 15. februārim Latvijā konstatēti vēl astoņi nāves gadījumi no vispārējas ķermeņa atdzišanas, aģentūru LETA informēja VTMEC Kvalitātes un projektu pārvaldības nodaļas vecākais speciālists Jānis Vanags.
No mirušajiem septiņi bijuši vīrieši un viena sieviete. Nosalušie bija vecumā no 35 līdz 86 gadiem.
Četri gadījumi reģistrēti Rīgā - divi uz ielas, viens kāpņu telpā un viens dzīvesvietā. Pa vienam gadījumam konstatēts Augšdaugavas novadā, Rēzeknes novadā, Siguldas novadā un Olaines novadā.
Divi no mirušajiem bijuši alkohola reibumā, savukārt divos gadījumos alkohols organismā nav konstatēts.
Pārējos gadījumos ekspertīzes rezultāti vēl tiek gaidīti.
Ziemas periodā VTMEC aicina iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem, ilgstoši neuzturēties ārā bez atbilstoša apģērba, kā arī nepalikt vienatnē, ja veselības stāvoklis vai alkohola lietošana var palielināt nosalšanas risku. Tāpat ieteicams pievērst uzmanību līdzcilvēkiem - īpaši gados vecākiem cilvēkiem un tiem, kuri var nonākt bezpalīdzīgā situācijā.
Zemas temperatūras iedarbībā 2024. gadā Latvijā bojā gāja 74 cilvēki, liecina VTMEC dati.
Jau vēstīts, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) februāra pirmajās divās nedēļās vidēji diennaktī sniedz palīdzību un nogādā ārstniecības iestādēs vidēji sešus līdz septiņus cilvēkus ar ķermeņa atdzišanu vai apsaldējumiem.
Kā aģentūru LETA informēja NMPD Komunikācijas nodaļas galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Vītola, salīdzinājumā ar janvāri, šādu izsaukumu skaits nav palielinājies.
Savukārt saistībā ar izsaukumiem, kuros sabiedriskā vietā konstatē cilvēka nāvi, NMPD norāda, ka atrašanās aukstā vidē nenozīmē, ka cilvēks ir nosalis, - to var ietekmēt arī pēkšņas veselības problēmas, un NMPD etapā nevar noteikt nāves iemeslu.
NMPD atgādina, ka, redzot cilvēku, kurš uz ielas pakrīt, guļ vai ilgstoši sēž vienā vietā, piemēram, uz soliņa, noteikti jāiet klāt un jānoskaidro, vai nav nepieciešama palīdzība. Ja cilvēks neatbild, viegli jāpapurina viņu aiz pleca un jāmēģina saprast, vai var palīdzēt piecelties un nokļūt siltumā.
Ja cilvēks nereaģē, nekavējoties jāzvana uz ārkārtas tālruni 112 vai 113.