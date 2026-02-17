Latvijā šorīt pārspēts aukstuma rekords: gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -32 grādiem
Agrā otrdienas rītā Daugavpils novērojumu stacijā, kas atrodas pilsētas austrumos pie Ruģeļu ūdenskrātuves, sals sasniedzis 32 grādus, kas ir lielākais aukstums šorīt Eiropā un jauns 17. februāra rekords Latvijā.
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem iepriekšējā zemākā gaisa temperatūra, kas valsts teritorijā reģistrēta 17. februārī, bija -30,5 grādi 1979. gadā Mērsragā.
Citās LVĢMC novērojumu stacijās gaisa temperatūra plkst. 5 bija no -9,3 grādiem Kolkā un -10,8 grādiem Ventspils ostā līdz -25 grādiem Staļģenē un Zosēnos un -25,6 grādiem Madonā.
Atbilstoši "Latvijas Valsts ceļu" informācijai stiprākais sals naktī bija 29 grādi uz A6 šosejas starp Daugavpili un Līvāniem; Latgales lielākajā daļā reģistrēti -26..-28 grādi.
Pūš lēns austrumu, dienvidaustrumu vējš. Vietām migla un sarma. Gaisa kvalitāte laba Kurzemē un viduvēja līdz slikta citviet valstī.
Debesis pārsvarā skaidras, valsts galējos austrumos - apmākušās. Bez ievērojamiem nokrišņiem.
Rīgā skaidrs rīts, pūš lēns dienvidaustrumu vējš, gaisa temperatūra svārstās starp -13 grādiem vietām pilsētas centrālajā daļā un -20 grādiem vietām piepilsētā.
Maksimālā gaisa temperatūra pirmdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -2,1 grāda Kolkā līdz -8,6 grādiem Dagdā.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 16. februārī bija +26 grādi Spānijas austrumos un Krievijas dienvidos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz otrdienu -32 grādi Latvijā.