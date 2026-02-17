Rīgā viesosies jaunā amerikāņu džeza zvaigzne Stella Kola
Piesakot mūzikas festivālu “Rīgas Ritmi 2026” šā gada 25. aprīlī Latvijas Radio 1. studijā uzstāsies jaunā amerikāņu džeza zvaigzne – dziedātāja Stella Kola (Stella Cole) ar savu kvartetu.
27 gadus vecā Stella mūzikas pasauli pārsteigusi ar bagātīgo savas balss skanējumu un pārliecinošo kontroli pār to, kā arī spēju izjusti personiski interpretēt dažādas gan džeza, gan citu žanru dziesmas.
Kola ļoti veiksmīgi izmantoja pandēmijas radītos apstākļus – 2020. un 2021. gadā viņa populārajās interneta vietnēs “YouTube”, “Instagram” un “TikTok” sāka publicēt savas versijas labi zināmām citu autoru dziesmām.
Par tā dēvēto virālo hitu kļuva Stellas interpretācija par trīsdesmito gadu filmai “Oza pilsētas burvis” sarakstīto Harolda Ārlena dziesmu “Over the Rainbow”, ko oriģinālajā versijā izpildīja Džūdija Gārlanda. Tāpat negaidīti lielu atsaucību guva Stīvena Sondheima sešdesmito gadu mūziklam “Anyone Can Whistle” sarakstītās kompozīcijas “Everybody Says Don’t” interpretējums.
Tas līdzēja pēc pandēmijas pilnībā mesties Ņujorkas džeza skatuves apskāvienos. Stellas Kolas vārds jau bija zināms un prestižāko klubu un koncertvietu durvis atvērtas. Sekoja uzstāšanās “Birdland Jazz Club”, Linkolna centra “Dizzy’s Club”, “Café Carlyle”, Kenedija centrā, Kārnegija zālē un pat Medisonskvērgārdenā.
2023. gadā Kola pievienojās prestižajai Skota Bredlija mūsdienu svinga grupai “Postmodern Jukebox” un kopā ar to devās pasaules tūrē, uzstājoties pat Austrālijā un Jaunzēlandē. Jaunradītās kaverversijas Billija Džoela dziesmai “Uptown Girl” un Mailijas Sairusas hitam “Flowers” interneta vietnēs sasniedza jau daudzu miljonu skatījumu.
Lai arī Stella Kola bieži tiek salīdzināta ar superzvaigzni Maiklu Bublē, par savām lielākajām ietekmēm viņa dēvē jau minēto Džūdiju Gārlandu, kā arī Bārbru Streizandi, jo kopš agras bērnības fanojusi par Brodvejas mūziklu žanru. Arī Ilinoisas Ziemeļrietumu Universitāti viņa pabeigusi ar grādu tieši teātra zinībās, kas līdzējis attīstīt gan vokālo varēšanu, gan spēju iejusties dažādos tēlos. Tas, kā zināms, lieti noder ne tikai aktieriem, bet arī skatuves māksliniekiem mūzikā.
Pērn viens no populārākajiem mūzikas straumēšanas servisiem pasaulē “Amazon Music” atzina Stellu par īpaši izceļamu jauno mākslinieci. Vienlaikus viņa kļuva arī par leģendārās izdevniecības “Decca Records” mākslinieci.
Līdz šim nākuši klajā trīs Kolas soloalbumi – “Stella Cole” (2023), “Snow!” (2024) un “It’s Magic” (2025), kas visi ir lielisks pierādījums viņas spējai vecās skolas svinga mūziku pasniegt saprotami arī mūsdienu digitālā laikmeta paaudzei, vienlaikus sajūsminot visu paaudžu klausītājus.
Rīgā Stella uzstāsies kopā ar vēl trim lieliskiem džeza mūziķiem – pianistu Maiklu Kananu, basistu Maiklu Migliori un bundzinieku Henku Alenu Bārfīldu.
Koncerta sākums 25. aprīlī Latvijas Radio 1. studijā – pulksten 18.00. Biļetes nopērkamas bilesuparadize.lv.