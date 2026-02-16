Galerijā “Istaba” ir skatāma stikla mākslinieces Martas Ģibietes personālizstāde “Made in China”
No 20. februāra galerijā “Istaba” – stikla mākslinieces Martas Ģibietes personālizstāde “Made in China”. Izstādē būs skatāmi darbi, kas tapuši 2025. gada rudenī mākslinieku rezidencē Ķīnas dienvidaustrumos Dzjansji provincē.
Rezidences laikā Marta izveidoja stikla darbu kolekciju gan spēlējoties savā autortehnikā, gan radot jaunus darbus pūstā stikla tehnikā. Darbi vispirms tikuši izrādīti izstādē Ķīnā, un daļa no tiem nu ir ieradušies Latvijā un būs apskatāmi “Istabā”. Izstādes ekspozīciju papildinās bilžu kaleidoskops, kas stāstīs par Martas iespaidiem tālajā zemē.
"Savu jaunāko darbu kolekciju saucu par manām bezdomu puķēm. Tā ir iedvesmota, izdomāta, iznēsāta, izveidota un izgatavota Ķīnā, rezidences laikā "Taoxhichuan Glass studio". Tā ir mana refleksija uz redzēto, dzirdēto, sajusto. Gan priecīgajās, gan apjukušajās dienās. Lielā mikslī lielos daudzumos uzņemta uztveri kairinoša informācija prasa laiku, lai nosēstos duļķes un apjaustu pieredzēto. Bezdomu puķes neraizējas, tās galvu nelauza. Viņas ir priecīgas, tās labi izskatās un labi smaržo, tās ir smukas un jaukas. Tās nejautā neērtus jautājumus. Tās raisās, briedina pumpurus, tad plaukst un zied, novīst, atkal čakli briedina sēklas, izsējas, dzen asnus, aug. Tās dara, kas jādara un pretī nerunā. Tās dzīvo šeit un tagad, tās daudz apkārt neskatās un galvu nelauza", māksliniece apraksta savus darbus.
Marta Ģibiete jauno darbu kolekciju veidojusi no Ķīnas vietējiem materiāliem, kausējusi parasto logu stiklu un apvidum raksturīgo zaļgano stiklu, lietojusi vietējās Džingedženas virsglazūras krāsas, ko parasti izmanto porcelāna apgleznošanai. Vislielāko prieku Martai sagādāja iespēja strādāt ar karsto stiklu, izmēģinot dažādas savas idejas. Izstādes “Made in China” darbi atkārto Martas Ģibietes populāro un ierasto mākslinieces autortehnikā radīto darbu līnijas, formas un aprises, taču pirmoreiz ir radīti gluži citā – pūstā stikla tehnikā. Tieši pūstie un karsti veidotie stikla darbi ir atceļojuši uz Rīgu.
Martas Ģibietes veikumu ķīniešu kuratori bija noskatījuši viņas lekcijā Glass Art Society konferencē 2024. gada pavasarī, un nolēmuši viņu uzaicināt dalībai rezidencē. Leģendām apvītā porcelāna pilsēta Džingedžen (Jingdezhen) gadu desmitiem uzņem rezidencēs māksliniekus no visiem kontinentiem. Kopš 2020. gada radošajā kvartālā, kas ir izbūvēts bijušas porcelāna rūpnīcas teritorijā, ir iekārtota stikla studija "Taoxichuan Art Center Glass Studio" ar iespēju māksliniekiem praktizēt daudzveidīgas stikla tehnikas un sadarboties ar vietējiem meistariem.
Izstāde būs apskatāma galerijā “Istaba” līdz 20. martam trešdienās, ceturtdienās, piektdienās 12–18.