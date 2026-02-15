Avārija uz Ķekavas apvedceļa
Valsts policija bloķējusi satiksmi uzbraukšanai uz Bauskas šosejas (A7), kur notikusi astoņu automašīnu sadursme, no kurām seši ir vieglie transportlīdzekļi ...
Ķekavas apvedceļš joprojām slēgts pēc smagās astoņu auto avārijas
Svētdienas vakarā ap plkst. 20.00 Ķekavas apvedceļš joprojām ir pilnībā slēgts satiksmei abos virzienos, ziņo aculiecinieki. No rīta šajā posmā notika smaga astoņu transportlīdzekļu sadursme, kuras seku likvidēšana turpinās vēl vairākas stundas pēc negadījuma.
Avārija notika Bauskas šosejas (A7) 18. kilometrā – Ķekavas apvedceļa posmā starp Baložiem un Rīgas apvedceļu, tuvāk Rīgas apvedceļam. Kā informēja Valsts policija, sadūrās sešas vieglās automašīnas un divi kravas transportlīdzekļi. Sadursmes rezultātā viens no kravas auto iebrauca grāvī.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) papildināja, ka grāvī nonākušais kravas transportlīdzeklis apgāzās, turklāt no tā notikusi gāzes noplūde. Notikuma vietā izveidots operatīvais štābs, kurā iesaistīti VUGD, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts policijas, SIA “Latvijas propāna gāze”, AS “Sadales tīkls”, Ceļu satiksmes drošības direkcijas, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, pašvaldības policijas pārstāvji, kā arī kravas automašīnas vadītājs. Palīgā piesaistīti arī Nacionālie bruņotie spēki.
Aculiecinieki norādījuši, ka no rīta negadījuma vietā satiksmi apgrūtinājusi bieza, periodiska migla un spoža saule.
Satiksme abos virzienos joprojām ir bloķēta. Autovadītāji aicināti izmantot apbraucamos ceļus – autoceļu Lapenieki–Ķekava–Ģūģi (P137) vai citus alternatīvus maršrutus. Atbildīgie dienesti turpina darbu notikuma vietā, un pagaidām nav zināms, kad satiksmi varētu atjaunot.