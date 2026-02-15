Varonīgs kaimiņš Kurzemes pusē no degošas mājas izglābis cilvēku
Aizvadītajā naktī Dienvidkurzemes novadā kaimiņš no degošas mājas izglābis cilvēku, bet suns ugunsnelaimē gājis bojā.
Kā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), svētdienas agrā rītā plkst. 4.18 VUGD saņēma izsaukumu uz Dienvidkurzemes novada Bārtas pagastu, kur ugunsgrēks bija izcēlies divstāvu dzīvojamā mājā. Pirmajā stāvā dega istaba 30 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās kaimiņš no ēkas izglāba cilvēku, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD). Ugunsgrēkā gāja bojā suns. Notikumā strādāja arī Bārtas ugunsdzēsības formējuma ugunsdzēsēji. Plkst. 7.26 dienesti darbu ugunsnelaimes vietā noslēdza.
Sestdien plkst. 17.57 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Raiņa ielu Rēzeknē, kur četrstāvu dzīvojamās mājas trešā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas piecu kvadrātmetru platībā. VUGD no degošās ēkas evakuēja četrus cilvēkus. Plkst. 19.36 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Savukārt plkst. 19.01 tika saņemts izsaukums uz Aizkraukles novada Sunākstes pagastu, kur divstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas viena kvadrātmetra platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotajām telpām izglāba un nodeva mediķiem cilvēku, kurš ugunsnelaimē bija cietis. Plkst. 20.51 VUGD darbs notikumā noslēdzās.
Aizvadītajā diennaktī, no sestdienas plkst. 6.30 līdz svētdienas plkst. 6.30, VUGD kopumā saņēma 43 izsaukumus - desmit uz ugunsgrēku dzēšanu, 20 uz glābšanas darbiem, bet vēl 13 izsaukumi izrādījās maldinājumi, liecina dienesta apkopotā statistika.