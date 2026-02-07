Ogres novadā noticis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks
Vakar Ogres novada Jumpravas pagastā noticis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks dzīvojamā mājā, kurā cilvēki necieta, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Ugunsdzēsēji izsaukumu saņēma neilgi pirms plkst. 9. Notikuma vietā tika konstatēts, ka Jumpravas pagastā pusotra stāva dzīvojamā mājā dega pirmā stāva vannas istaba un griestu pārsegums 20 kvadrātmetru platībā, otrais stāvs 100 kvadrātmetru platībā, kā arī jumts 200 kvadrātmetru platībā.
Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki.
Savukārt neilgi pēc pusnakts tika saņemts izsaukums uz Limbažu ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī uz plīts bija piededzis ēdiens un dega sadzīves mantas nelielā platībā. Dzīvoklī tika atrasts un no sadūmotās telpas izglābts cilvēks.
Ap plkst. 22 VUGD saņēma izsaukumu uz Madonas novada Liezēres pagastu, kur dega vienstāva pirts ēka 20 kvadrātmetru platībā un blakus esošās mājas fasāde sešu kvadrātmetru platībā. Dzēšanas darbu laikā cieta ugunsdzēsējs.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 55 izsaukumus - 19 uz ugunsgrēku dzēšanu, 24 uz glābšanas darbiem, bet 12 izsaukumi bija maldinājumi.