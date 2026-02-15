Uz Ķekavas apvedceļa notikusi smaga avārija - sadūrušies astoņi auto, satiksme pilnībā bloķēta abos virzienos
Svētdienas rītā ceļu satiksmes negadījuma dēļ ir bloķēta satiksme pa Ķekavas apvedceļu abos virzienos, informē VSIA "Latvijas valsts ceļi".
Avārija notikusi Bauskas šosejas (A7) 18. kilometrā jeb Ķekavas apvedceļa posmā starp Baložiem un Rīgas apvedceļu, tuvāk Rīgas apvedceļam.
Negadījuma vietā satiksme bloķēta abos virzienos. https://t.co/GGIB1XIi2B— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) February 15, 2026
Kā informēja Valsts policijā (VP), Ķekavas novadā notikusi astoņu automašīnu sadursme, no kurām seši ir vieglie transportlīdzekļi un divi - kravas. Sadursmes rezultātā viens kravas transportlīdzeklis iebraucis grāvī.
Kā papildināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), kravas automašīna, kas nonākusi grāvī, ir apgāzusies un no tās notiek gāzes noplūde.
Notikuma vietā strādā VP, VUGD, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un pašvaldības policija.
Satiksme abos virzienos ir bloķēta. Negadījuma vietu ir iespējams apbraukt pa autoceļu Lapenieki-Ķekava-Ģūģi (P137) vai citiem ceļiem.