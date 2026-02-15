Kurzemē krituši aukstuma rekordi, bet naktī gaidāms vēl bargāks sals - līdz pat -30 grādiem
Svētdien līdz plkst. 7 divās novērojumu stacijās - Liepājā un Rucavā - labots 15. februāra minimālās gaisa temperatūras rekords, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Liepājā termometra stabiņš noslīdējis līdz -23,7 grādiem, Rucavā - līdz -24,1 grādam. Liepājas lidostā sals sasniedzis 26 grādus.
Visas valsts aukstuma rekords 15. februārī ir -32,3 grādi 1979. gadā Zosēnos.
Septiņos rītā gaisa temperatūra LVĢMC novērojumu tīklā bija no -14,5 grādiem Liepājas ostā un Daugavgrīvā līdz -25,2 grādiem Staļģenē un -26,6 grādiem Zosēnos.
Rīgā gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -18 grādiem pilsētas centrā un līdz -23 grādiem lidostā.
Saskaņā ar "Latvijas Valsts ceļu" informāciju teritorijas lielākajā daļā gaiss atdzisis līdz -21..-28 grādiem, lielākais sals novērots Vidzemē.
Naktī uz pirmdienu daudzviet valstī debesis aizklās mākoņi, kas pasargās no barga sala, bet vietām, kur saglabāsies skaidrs laiks, - galvenokārt Latvijas rietumu un dienvidaustrumu daļā - gaisa temperatūra pazemināsies līdz -25..-30 grādiem, prognozē sinoptiķi.