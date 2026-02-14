Aizsalušais Rīgas jūras līcis
Interneta lietotāji sajūsmināti par Jūrmalas pašvaldības publicētajām fotogrāfijām, kurās redzams aizsalušais Rīgas jūras līcis no putna lidojuma: “Dabas veidoti gobelēni.”
FANTASTISKI FOTO: Aizsalusī Jūrmalas pludmale
“Vai esi kādreiz gribējis redzēt, kā izskatās aizsalusi jūra no augšas,” savā “Facebook” kontā jautā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība un aicina palūkoties aizsalušā Rīgas jūras līča fotogrāfijās no augšas.
Vienlaikus jāatgādina, ka cilvēkiem aizsalušā jūras līča skatus atļauts vien baudīt no krasta, jo Jūrmalas pašvaldība pieņēmusi lēmumu atrašanos uz ūdenstilpju ledus:
“Ņemot vērā pašreizējos un prognozētos meteoroloģiskos apstākļus, kā arī ledus kārtas izveidošanos un noturību, no iedzīvotājiem ir atļauts uzturēties uz vairāku Jūrmalas iekšzemes publisko ūdenstilpju, kā arī citu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības valdījumā esošo ūdeņu ledus.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka ledus biezums un drošība dažādās vietās var būt atšķirīga, tādēļ AIZLIEGTS atrasties uz ledus:
* Lielupes posmā no Lielupes tilta pie Priedaines satiksmes mezgla līdz jūras krasta līnijai;
* Buļļupes daļā;
* Rīgas jūras līča piekrastē.
Aicinām iedzīvotājus ievērot, ka vietās, kur atrašanās uz ledus ir atļauta, ledus var būt plānāks un bīstamāks tādās vietās kā: * zem tiltiem; * upju sašaurinājumos; * pie krastiem;* ar niedrēm un krūmiem apaugušās vietās; * kanalizācijas un strautu ietekās; * āliņģu vietās.
Jūrmalas pašvaldības policija veic ūdenstilpju pastiprinātu uzraudzību. Par noteiktā aizlieguma pārkāpumiem lūdzam informēt Jūrmalas pašvaldības policiju jebkurā diennakts laikā pa tālruņa numuru 8448. Ja nepieciešama neatliekama palīdzība, lūdzam zvanīt uz vienoto ārkārtējo notikumu tālruņa numuru 112.”