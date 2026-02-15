Sniegs, ledus un sals: Kurzemē un Latgalē apgrūtināta braukšana
Svētdienas rītā daudzviet Kurzemē, Zemgalē un Latgalē autoceļi ir sniegoti un slideni, bet īpaši zemas gaisa temperatūras dēļ pretslīdes materiāli var būt mazāk efektīvi, brīdina VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).
Ap plkst. 6.30 ceļu uzturēšanas darbos bija iesaistītas 10 ziemas dienesta tehnikas vienības, kas tīra sniegotos posmus un kaisa tos ar pretslīdes materiāliem, lai uzlabotu braukšanas apstākļus.
LVC vērš autovadītāju uzmanību uz to, ka ļoti zemā gaisa temperatūrā ceļu kaisīšanai izmantotais mitrais tehniskais sāls (NaCl) vairs nedarbojas pietiekami efektīvi. Tā rezultātā uz autoceļiem apledojums var veidoties straujāk un negaidītāk nekā parasti.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi šorīt ir uz šādiem valsts galvenajiem autoceļiem:
- Daugavpils šoseja (A6): posmos no Aizkraukles līdz Aiviekstes tiltam un no Nīcgales līdz Pāterniekiem;
- Jelgavas šoseja (A8): posmā no Dalbes līdz Meitenei;
- Liepājas šoseja (A9): posmā no Kaģiem līdz Apšupes krustojumam;
- Ventspils šoseja (A10): posmā no Strazdes līdz Talsiem;
- Rēzeknes šoseja (A12): posmā no Rēzeknes līdz Terehovai;
- Autoceļš A13 (Krievijas robeža–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža): posmos no Grebņevas līdz Rēzeknei un no Špoģiem līdz Medumiem;
- Daugavpils apvedceļš (A14): visā garumā;
- Rēzeknes apvedceļš (A15): visā garumā;
- Tīnūžu–Kokneses šoseja (P80): posmā no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana konstatēta Liepājas, Saldus, Jelgavas, Alūksnes, Gulbenes, Daugavpils, Rēzeknes, Krāslavas un Ludzas apkārtnē.
Autovadītāji aicināti rēķināties ar sala ietekmi uz ceļu stāvokli, būt īpaši piesardzīgiem, izvēlēties ceļa segumam atbilstošu ātrumu un ievērot lielāku distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem iedzīvotāji aicināti informēt LVC, zvanot uz diennakts bezmaksas tālruni 80005555.