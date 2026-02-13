Paula Dukure.
Bezvēsts pazudusi dziedātāja Paula Dukure
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1993. gadā dzimušo Paulu Dukuri, vēsta likumsargi.
Paula 12. februārī aptuveni pulksten 18.00 izgāja no kādas adreses Rīgā, Veldres ielā.
Pazīmes: augums apmēram 167 cm, kalsna, brūniem matiem, zaļām acīm. Bija ģērbusies melnā mētelī, zaļganbrūnā cepurē un zilās biksēs.
Valsts policija aicina aplūkot Paulas Dukures fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
Paula Dukure ir pazīstamā latviešu dziedātāja Mika Dukura māsa, arī viņa pati ir dziedātāja.
