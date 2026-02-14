Pirmo reizi Latvijā notiks Baltijas Vizuālā teātra skate
No 22. līdz 24. maijam pirmo reizi Latvijā norisināsies Baltijas Vizuālā teātra skate (BVTS), kas apvienos pēdējo gadu labākās vizuālā teātra izrādes Baltijā.
BVTS ir lielākais vizuālā teātra notikums Baltijā, kurā apvienotas tādas tehnikas kā leļļu teātris, objektu teātris, skaņas dizains, kustība un vizuālais stāstījums, atklājot laikmetīgā vizuālā teātra dažādās formas un iespējas Baltijas reģionā.
Latvijas Leļļu teātra direktors un viens no skates organizatoriem Mārtiņš Eihe atzīst: “Skate ir izcila no visiem skatupunktiem! Tā, pateicoties VKKF (Valsts kultūrkapitāla fonda) atbalstam, ir finansiāli sasniedzama, sev piemērotu mākslas darbu var atrast skatītājs, sākot no 6 mēnešu vecuma, ir gan klasika (Šekspīrs), gan šodienu skaroši stāsti ir izstāstīti maksimāli laikmetīgi! Skate ir šodienas tuvplāns!”
BVTS piedāvās rūpīgi veidotu inovatīvu un starpdisciplināru izrāžu izlasi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Šogad pirmo reizi programmā būs iekļauta arī pirmsfestivāla diena, kurā tiks prezentēta īpaša vizuālā teātra izrāžu izlase no Somijas dalībniekiem. Skate piedāvās iestudējumus gan pašiem mazākajiem, gan pieaugušajiem.
2026. gadā BVTS organizē Latvijas Leļļu teātris, un šis jau ir trešais skates norises gads. 2022. gadā tā norisinājās Igaunijā un 2024. gadā Lietuvā. BVTS augstu tiek vērtēta arī starptautiski un nozares pārstāvju vidū. To apmeklēs teātra profesionāļi un producenti no dažādām Eiropas valstīm.
Festivālā piedalās: Kauņas Valsts Leļļu teātris, Klaipēdas Leļļu teātris un Viļņas Leļļu teātris “Lelė” – pārstāvot Lietuvu; igauņi iepazīstinās ar VAT teātra un Igaunijas Jaunatnes teātra izrādēm un Somiju pārstāvēs “Babygonia” radošā komanda, Tehdas teātra un Grus Grus teātra kopprojekts. Latviju pārstāvēs Latvijas Leļļu teātris, Liepājas Leļļu teātris un KVADRIFRONS.
Skatītāju ievērībai – skates izrādes notiks trīs dažādās norises vietās – Latvijas Leļļu teātrī, Ģertrūdes ielas teātrī un Rīgas cirkā.