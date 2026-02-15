Sveces tuvina sapnim: biedrība Latvijā aizkustina ar akciju, kuras mērķis ir grupu mājas izveide
Jau septīto gadu rit biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” kampaņa “Miljons sveču grupu mājai”.
Biedrības sapnis ir uzbūvēt grupu māju 16 cilvēkiem, kurā pilngadīgas personas ar smagiem garīga rakstura un funkcionālajiem traucējumiem varēs dzīvot pilnvērtīgu, cilvēka cienīgu dzīvi, arī būtiski atslogojot viņu vecāku ikdienu.
Mājā paredzēts izveidot arī atelpas pakalpojumu un mācību centru. Mērķa īstenošanai visus šos gadus top krāšņas un daudzveidīgas sveces. Lēsts, ka mājai nepieciešami apmēram trīs miljoni eiro, bet šobrīd gan ar sveču pārdošanu, gan ziedojumos sakrāti 721 208 eiro.
“Kas Jauns Avīze” uz sarunu aicināja uzņēmēju Andu Lāzo, biedrības atbalstītāju, “labo gariņu”, vienmēr klātesošu visās aktivitātēs.
Jādomā par svečturiem un sērkociņiem
“Es darbojos kā palīgs biedrībai. Sveču veidošana ir viena no dienas centra terapeitiskajām nodarbēm, kas jauniešiem attīsta roku motoriku, un sākotnēji nebija mērķis veidot sveces tirdzniecībai. Kāpēc tagad vajadzīgs miljons sveču? Biedrības dāmas, domājot un prātojot – cik sveču vajag, lai šo māju uzceltu, saprata: skaits varētu būt miljons. Kopš tā brīža ļoti konkrēti tiek fiksēts pārdoto sveču daudzums,” paskaidro uzņēmēja.
“Sveces top, bet patlaban pasūtījumu ir mazāk nekā pirmajos gados. Mēs domājam, ka cilvēki daudzus gadus gan dāvinājuši, gan saņēmuši sveces, un, ja ir runa par korporatīvajām dāvanām, tad cilvēki meklē kaut ko citu, jaunu. Protams, mums ir patstāvīgie atbalstītāji, kuri regulāri pasūta. Gan uzņēmumi, gan privātpersonas. Es esmu atbalstītājs no uzņēmēju puses kā pieredzējusi pārdevēja un novēroju, ka cilvēki pieprasa kaut ko jaunu. Jaunieši rada jaunas idejas, noteikti tiks radīti jauni produkti, piemēram, svečturi, sērkociņi ar kaut kādu nebijušu dizainu. Ir arī doma darināt kādu citu modeļu sveces. Mums būs vasaras laiks, lai padomātu par jaunumiem, un mēs pie tā arī strādājam,” atklāj Anda.
“Jaunieši sveces veido ar lielu mīlestību un rūpību, un cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem katra kustība ir ļoti liela piepūle. Diemžēl bieži vien cilvēki pasūta pēdējā brīdī. Tas ir tāds ilgāku gadu darbs strādāt pie tā, lai biedrības jauniešu produktu – sveces – pasūtītu laikus. Es šeit nedomāju rudens pusi – septembri, oktobri, jo tas ir par vēlu. Vajadzētu sveces pasūtīt jau vasaras mēnešos. Mans sapnis ir, lai mēs zinātu pasūtījumus savlaicīgi, tas dod iespēju tiešām apčubināt katru pasūtījumu un arī vairāk notirgot, tātad arī nopelnīt grupu mājas projektam,” saka uzņēmēja, piebilstot, ka februāris tiek dēvēts par Sveču mēnesi, bet 14. februāris, Valentīna jeb Mīlestības diena, noteikti izkonkurē Sveču mēnesi. Jāliek aiz auss, ka jaunieši darina arī dažādas sirsniņu formas sveces.
Radoša telpa savējiem
Ir patīkams jaunums – Rīgā, Āgenskalnā, Nometņu 19, Ziemassvētkos tika atvērts sveču veikaliņš. “Pateicām konkrētas dienas, kurās mēs strādāsim, lai sveces būtu pieejamākas. Es daļēji sava biroja darbu pārnesu uz šīm telpām, jo faktiski varu strādāt no jebkuras vietas. Domājam veidot ofisa tipa telpu, kur var nākt radoši darboties un pavadīt laiku. Publicitāte būs, bet vieta vairāk domāta savējiem. Būs sveču tirdzniecība, bet darbosimies, lai tā taptu par skaistu radošo telpu, darbnīcām un ne tikai saistībā ar svecēm,” stāsta uzņēmēja.
“Mēs noteikti plānojam būt vēl redzamāki, skaļāki, lai gan, manuprāt, šis projekts jau ir ļoti skaļš un pazīstams. Jā, grupu mājai Imantas mikrorajonā, Vībotņu ielā 2a, nauda vēl nepieciešama. Mēs šogad ļoti centīsimies, lai varētu sākties fiziska darbība. Ne tikai vasarā nopļaut zāli, lai pašvaldība neuzliek sodu. Šobrīd ir izstrādāts projekts, kas ir ļoti liels darbs, kuru uzņēmies arhitektu birojs NOONSOON ar arhitektes Lienas Šiliņas virsvadību un citi entuziasti – profesionāļi ir iesaistījušies. Viņu ir ļoti daudz! Man raudāt gribas no sirsnības, kura nāk no uzņēmējiem. Viņu pārdzīvojums par tēmu “cilvēks ar attīstības traucējumiem” nudien ir liels. Līdz ar ko vēlme ziedot savu laiku, lai brīvprātīgi strādātu un attīstītu projektu, nudien ir apbrīnas vērta. Šobrīd tiek izstrādāts elektrolīnijas pārbūves projekts, un ļoti vēlētos to pavasarī arī izbūvēt. Domāts arī par jaunās mājas pamatiem. Jaunieši sapņo par savu māju. Viņi ir ļoti priecīgi, kad dienas centrā, sveču darbnīcā ienāk kāds cilvēks, jo ļoti būtisks ir biedrības jauniešu darbu novērtējums. Novērtējums taču ir būtisks jebkuram cilvēkam. Katram no jauniešiem ir savs mīļākais darbs pie svecēm, kas padodas labāk. Katrs darbojas pēc savām spējām. Vēlos uzsvērt, ka, nopērkot sveci – tas nav ziedojums. Protams, gribētos, lai visa nauda aiziet tikai grupu mājas izveidei, bet sveču izgatavošanai nepieciešami izejmateriāli, kuri ar katru gadu kļūst dārgāki. Patīkami, ka ar katru gadu mūsu atbalstītāju pulks kļūst arvien kuplāks un viņi interesējas par biedrības jauniešiem, iedziļinās viņu ikdienā. To patiešām var just. Varu teikt biedrības, katra vecāka, aizbildņa vārdā: esam pateicīgi, neatkarīgi no tā, cik liela naudas summa noziedota, jo katrs eiro cents tuvina sapnim par grupu māju. Un sapnis jau iegūst reālu veidolu.”
Viņasprāt, sabiedrība ir kļuvusi atvērtāka, taču diemžēl joprojām ir tādi gadījumi kā ar puisīti Albertu, kurš pansionātā novārga līdz nepazīšanai.
“Es pati biju klātesoša tam lielajam pārdzīvojumam, kad puisis bija zaudējis ap 20% ķermeņa masas. Tu redzi bildes pirms un pēc, īsā laika periodā, un tas patiešām ir ļoti bēdīgi. Dažādas versijas izskan publiskajā telpā, ka, piemēram, šī situācija nav viennozīmīga. Man tādās reizēs ir lielas dusmas, jo situācija bija acīmredzama! Puisītis Alberts tagad ir dzīvīgs, atkopies, bet pirms gada – kauli un āda. Taču noteikti ir daudz līdzīgu gadījumu, par kuriem mēs neko nezinām, un tas ir ļoti sāpīgi. Biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” ir interešu aizstāvji cilvēkiem ar attīstības traucējumiem, un Alberta gadījums atkal lika aizdomāties, cik valsts institūcijām ir vienalga! Tas ir tas lielais pārdzīvojums – kāpēc tā vispār notiek?” ar retorisku jautājumu sarunu pabeidz uzņēmēja Anda Lāzo.
