Prokrieviskajai aktīvistei Poļinai Kamļovai par palīdzības sniegšanu Krievijas militāristiem draud bargs cietumsods
Prokrieviskajai aktīvistei Poļinai Kamļovai, kura apsūdzēta par līdzekļu nodošanu svai paziņai Baltkrievijā, lai iegādātos Krievijas militāristiem dronu slāpētāju, draud bargs cietumsods.
Neminot personas vārdu, prokuratūrā pastāstīja, ka 28. janvārī pieņemts lēmums par personas saukšanu pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu saskaņā ar Krimināllikuma pantu par bruņota konflikta finansēšanu. Apsūdzētā joprojām atrodas apcietinājumā.
Ņemot vērā, ka no Latvijas kredītiestādes nav iespējams veikt pārskaitījumu Krievijas kredītiestādei, apsūdzētā vērsās pie savas paziņas Baltkrievijā.
Apsūdzētās paziņa Baltkrievijā, izpildot apsūdzētās lūgumu un nebūdama informēta par maksājuma patieso mērķi, no sava privātā bankas konta Baltkrievijas kredītiestādē veica maksājumu 157 Baltkrievijas rubļu (apmēram 42,86 eiro) apmērā uz apsūdzētās paziņas bankas kontu Krievijas kredītiestādē.
Tuvākajā laikā tiks lemts jautājums par pirmstiesas kriminālproces pabeigšanu, nododot lietu tiesai. Krimināllikums par bruņota konflikta finansēšanu paredz sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 10 gadiem un probācijas uzraudzību līdz 3 gadiem.
Jau ziņots, ka Valsts drošības dienests (VDD) 2. janvārī aizturēja kādu sievieti, kas tiek turēta aizdomās par Krievijas armijas finansēšanu. Kā norādīja Latvijas Krievu savienības (LKS) līderis, Jelgavas domes deputāts Andrejs Pagors, aizturētā ir Rēzeknes aktīviste un LKS biedre Polina Kamļeva.
Prokrieviskais deputāts Pagors savā "Telegram" kontā norādīja, ka Poļina tika aizturēta 2. decembrī, kad viņa atgriezās no Krievijas. "Pēc aresta viņa tika nogādāta Rīgā. Viņas dzīvoklī Rēzeknē tika veikta pārmeklēšana. [...] Vakar viņai tika izsniegts aresta orderis, un viņa tiks nosūtīta uz sieviešu cietumu."
Viņš, pateicoties saviem sekotājiem, savāca līdzekļus, aktīvistes juristam. Tāpat viņš pielīdzināja aktīvistes arestu "raganu medībām". Lieki piebilst, ka bijušais Ždanokas palīgs Pagors iepriekš publiski priecājies par Krievijas panākumiem Kurskā, Vācijā protestējis pret tanku piešķiršanu Ukrainai, kā arī rīkojis provokācijas Jelgavas domē.