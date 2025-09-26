VIDEO: Jelgavas mērs Daģis veiksmīgi noliek pie vietas prokrievisko domes deputātu Pagoru
Ceturtdien, 25. septembrī, asas diskusijas izcēlās Jelgavas domes sēdē, kuras laikā domes deputāts un bijušais Ždanokas palīgs Andrejs Pagors rupji neievēroja domes sēdes reglamentu.
"Pagora kungs sēdē neievēroja mūsu reglamentu - viņam bija laiks izteikties debatēs, ko viņš arī diezgan ilgi darīja. Pēc tam runāt pieteicās citi deputāti, bet viņš sāka runāt cilvēkiem pāri," Jauns.lv pauž Jelgavas mērs. "Tomēr mums reglaments paredz, ka mēs katrs varam izteikties vienu reizi."
"Es Pagora kungam uz to norādīju, tomēr viņš manus norādījumus ignorēja un neklausījās manis sacītajā. Viņš sāka runāt skaļāk un pēc tam arī bļaut pāri visiem. Tā kā viņš neklausījās un arī neskatījās uz mani, es viņam nostājos pretī un norādīju tieši, ka vairs nav viņa kārta runāt."
Tikai tajā brīdī, kad Daģa kungs norādīja Pagoram, ka viņš tiks izmests no domes sēdes, viņš teiktajā sāka ieklausīties. "Kad es viņam izteicu oficiālo aizrādījumu, viņš ļoti rūpīgi sāka klausīties un visu ievēroja, tādēļ šoreiz mēs iztikām ar aizrādījumu," norāda domes priekšsēdētājs.
"Šādu rīcību nedrīkst pieļaut. Mums ir kārtība, pie kuras jāpieturās un ja kādam šī kārtība nepatīk - viņš var iesniegt priekšlikumus, lai šī kārtība tiktu mainīta. Tas būtu visu deputātu diskusiju jautājums kā mēs iekšēji strādājam," uzsver politiķis.