Aizdomās par Krievijas armijas finansēšanu aizturēta Latvijas Krievu savienības pārstāve Polina Kamļeva
Valsts drošības dienests (VDD) aizturējis kādu sievieti, kas tiek turēta aizdomās par Krievijas armijas finansēšanu. Kā norāda Latvijas Krievu savienības (LKS) līderis, Jelgavas domes deputāts Andrejs Pagors, aizturētā ir Rēzeknes aktīviste un LKS biedre Polina Kamļeva.
Prokrieviskais deputāts Pagors savā "Telegram" kontā norāda, ka Polina tika aizturēta 2. decembrī, kad viņa atgriezās no Krievijas. "Pēc aresta viņa tika nogādāta Rīgā. Viņas dzīvoklī Rēzeknē tika veikta pārmeklēšana. [...] Vakar viņai tika izsniegts aresta orderis, un viņa tiks nosūtīta uz sieviešu cietumu."
Viņš, pateicoties saviem sekotājiem, savācis līdzekļus, aktīvistes juristam. Tāpat viņš pielīdzinājis aktīvistes arestu "raganu medībām". Lieki piebilst, ka bijušais Ždanokas palīgs Pagors iepriekš publiski priecājies par Krievijas panākumiem Kurskā, Vācijā protestējis pret tanku piešķiršanu Ukrainai, kā arī rīkojis provokācijas Jelgavas domē.
VDD aģentūrai LETA apstiprināja, ka 25. novembrī dienests pret šo personu sācis kriminālprocesu aizdomās par ārpus Latvijas teritorijas notiekoša bruņota konflikta finansēšanu.
VDD rīcībā esošā informācija liecina, ka sieviete atsaucās kontaktpersonas Krievijā aicinājumam nodrošināt finansiālus līdzekļus agresorvalsts Krievijas armijai karā pret Ukrainu, lai iegādātos radio elektronisko aprīkojumu. Papildus tika noskaidrots, ka naudas līdzekļi tika pārskaitīti personām Krievijā. Persona tika aizturēta 2. decembrī un patlaban tai kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums.
Dienests divos ar personu saistītos objektos Rēzeknē un Preiļu novadā 2. decembrī veica kriminālprocesuālas darbības. Patlaban tiek veikta kratīšanas laikā izņemto datu nesēju satura padziļināta izpēte. Izmeklēšanas interesēs dienests plašākus komentārus nesniedza.