Eiropas Parlaments grasās līdz 2035. gadam izskaust nabadzību Eiropas Savienībā
Eiropas Parlaments(EP) ir uzsācis kursu, lai līdz 2035. gadam izskaust nabadzību un sociālo atstumtību Eiropas Savienībā (ES).
Eiroparlamenta deputāti uzsver, ka nabadzība ir ne tikai ekonomiska problēma, bet arī cilvēka cieņas pārkāpums, un aicina veikt ātrus un vērienīgus pasākumus. Tādējādi, viņi vēlas, lai Eiropas Komisija iekļauj šo jautājumu savā gaidāmajā nabadzības apkarošanas stratēģijā, kas jāizstrādā līdz 2026. gadam, un lai stratēģija paredzētu konkrētus mērķus nabadzības izskaušanai līdz 2035. gadam.
Deputāti pievērsušies vairākām jomām, kas būtiski ietekmē nabadzības mazināšanu. Īpaša uzmanība tiek pievērsta bērnu nabadzībai, jo šobrīd katrs ceturtais bērns Eiropā ir pakļauts nabadzības riskam. Parlaments aicina dalībvalstis pastiprināt Eiropas Garantijas bērniem īstenošanu, kas nodrošinātu visiem bērniem, kas to nepieciešamības gadījumā lūdz, piekļuvi bezmaksas veselības aprūpei, izglītībai, aprūpei un veselīgam uzturam. Šiem pasākumiem nepieciešams īpašs budžets, un deputāti pieprasa vismaz 20 miljardus eiro šim mērķim.
Parlamenta deputāti arī uzsver nodarbinātības nozīmi nabadzības mazināšanā, aicinot veicināt politiku, kas nodrošina pilnīgu nodarbinātību, sociālo aizsardzību, darba tiesību aizsardzību un taisnīgu atalgojumu. Viņi vēlas veicināt pasākumus, kas ļauj cilvēkiem, kas strādā, iegūt piekļuvi bērnu aprūpes pakalpojumiem, kā arī nodrošina profesionālo orientāciju, lai palielinātu nodarbinātību un iznīcinātu strādājošo cilvēku nabadzību.
Sabiedriskajiem pakalpojumiem ir liela nozīme nabadzības mazināšanā, un deputāti aicina palielināt investīcijas publiskajās jomās, lai nodrošinātu piekļuvi mājokļiem, pārtikai, ūdenim, sanitārijai, enerģijai un transportam. Šāda pieeja palīdzētu pārraut starppaaudžu nabadzības ciklu un veicinātu sociālo iekļaušanu.
Viens no konkrētajiem uzdevumiem, kas ir noteikts Parlaments ziņojumā, ir līdz 2030. gadam apkarot bezpajumtniecību visā ES. Šajā kontekstā tiek plānoti īpaši pasākumi, lai palīdzētu bērniem, ģimenēm, darba ņēmējiem, kas zaudējuši darbu, un sievietēm. Šie pasākumi būs īpaši vērsti uz sociālās atstumtības un nabadzības apkarošanu.
Deputāti arī norāda, ka, lai veiksmīgi apkarotu nabadzību, ir būtiska politiskā līdzdalība no cilvēkiem, kuri cieš no nabadzības. Viņi uzskata, ka ir jāveido platformas, kas ļauj nabadzībā nonākušajiem cilvēkiem piedalīties politikas izstrādē un nodrošināt viņu aktīvu iesaistīšanos visos lēmumu pieņemšanas procesos, kas viņus tieši skar.
Prezidija loceklis EP Žuau Oliveira uzsvēra: “Nabadzības apkarošanas stratēģijai jābūt vērienīgai. Tai ir jānovērš nabadzības strukturālie cēloņi, jāveicina taisnīgāks bagātības sadalījums, jāuzlabo darba apstākļi, jānodrošina stabili ieguldījumi sabiedriskajos pakalpojumos un jāgarantē piekļuve pienācīgam mājoklim visiem. Lai to panāktu, būtiska nozīme ir nabadzības skarto cilvēku aktīvai līdzdalībai politikas izstrādē, kā arī pienācīgam budžetam.”
Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem, 2024. gadā vairāk nekā 93 miljoni cilvēku Eiropas Savienībā būs pakļauti nabadzības vai sociālās atstumtības riskam, tostarp 20 miljoni bērnu. Parlaments jau 2021. gadā aicināja izstrādāt visaptverošu ES nabadzības apkarošanas stratēģiju ar mērķi līdz 2030. gadam samazināt nabadzības līmeni un izskaust galējo nabadzību Eiropā.