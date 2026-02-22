Jelgavā ieradīsies Eiropas labākie kornhola spēlētāji
foto: Jelgavas pašvaldība
Jelgavā ieradīsies Eiropas labākie kornhola spēlētāji.
Jelgavā ieradīsies Eiropas labākie kornhola spēlētāji

No 27. februāra līdz 1. martam Jelgavā pirmo reizi notiks starptautiskas kornhola sacensības, pulcējot šā brīža labākos spēlētājus no Eiropas, ziņo Jelgavas valstpilsētas pašvaldība.

No 27. februāra līdz 1. martam Jelgavas sporta hallē norisināsies kornhola turnīrs "ACL Baltic Open 2026". Kā norāda pasākuma rīkotāji, kornhols Eiropā pusprofesionālā līmenī tiek spēlēts aptuveni ceturto gadu, strauji attīstās un piesaista jaunus spēlētājus no visas Eiropas. "ACL Europe" ir līga, kas organizē turnīrus visas sezonas garumā – no janvāra līdz septembrim – dažādās Eiropas valstīs, meklējot vietējos sadarbības partnerus. "ACL Baltic Open 2026" ir šīs līgas turnīrs, kas pirmo reizi notiks ne tikai Jelgavā, bet arī Latvijā un Baltijā.

Prognozētais dalībnieku skaits ir ap 100 dalībnieku, un šobrīd jau pieteikušies spēlētāji no Latvijas, Lietuvas, Somijas, Vācijas, Slovēnijas, Anglijas, Horvātijas, Nīderlandes, Zviedrijas.

Sacensības piektdien, 27. februārī, sāksies pulksten 17:00, sestdien, 28. februārī, – pulksten 9:00, svētdien, 1. martā, – pulksten 9:00. Turnīru aicināti apmeklēt arī skatītāji, ieeja – bez maksas.

Kalendārs

Piektdiena, 27. februāris

17:00 – “SWAP” turnīrs

Sestdiena, 28. februāris

9:00 – vienspēļu turnīrs

15:30 – jauniešu turnīrs

18:00 – “Aklās izlozes” turnīrs

18:00 – ACL Eiropas PRO spēlētāju turnīrs

Svētdiena, 1. marts

9:00 – dubultspēļu turnīrs (ar savu partneri)

Tēmas

LietuvaEiropaJelgavaBaltijas valstisVācijaNīderlandeZviedrijaAnglijaZemgaleSomijaLatvijaSlovēnijaHorvātija

