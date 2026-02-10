Par mēģinājumu ievest Krievijā 10 000 ložu vīrietim piespriež trīs gadu cietumsodu
Rīgas pilsētas tiesa Igaunijas un Krievijas dubultpilsoni Ruslanu Motuzu ir atzinusi par vainīgu Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanas mēģinājumā, cenšoties pārvest pāri Latvijas robežai un nogādāt Krievijā 10 000 ložu, un piespriedusi viņam brīvības atņemšanu uz trim gadiem.
Kā informēja tiesā, spriedums vēl nav stājies spēkā un to varēs pārsūdzēt desmit dienu laikā Rīgas apgabaltiesā.
Kā teikts apsūdzībā, apsūdzētais noslēpa iepakojumus ar lodēm automašīnas autovadītāja kabīnē zem guļvietas, ietinot tos melnos maisos un ievietojot instrumentu kastē. Turpinot savu noziedzīgo nodomu, 2025. gada 27. septembrī vīrietis mēģināja lodes pārvest pāri Latvijas robežai, lai nogādātu Krievijas teritorijā.
Savu noziedzīgo nodomu apsūdzētajam neizdevās realizēt līdz galam, jo Terehovas muitas kontroles punktā Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes amatpersonas, veicot padziļinātu automašīnas kontroli, noslēptās lodes atrada un personu aizturēja.
Reaģējot uz Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu, ES ir aizliegta šaujamieroču, to detaļu un būtisku sastāvdaļu, kā arī šaujamieroču munīcijas un to sastāvdaļu tieša vai netieša pārdošana, piegādāšana, nodošana vai eksportēšana uz Krieviju, un par šī aizlieguma pārkāpšanu ir paredzēta kriminālatbildība.
Jau ziņots, ka lietu pirms nodošanas prokuratūrai izmeklēja Valsts drošības dienests. Personai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.