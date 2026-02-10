Aprit 34 gadi ASV spēku operācijai, kurā PSRS armija piedzīvoja savu pirmo “kontaktu” ar NATO - tā bija humānā palīdzība
1992. gadā, neilgi pēc PSRS sabrukuma, ASV uzsāka vērienīgu humānās palīdzības operāciju ar nosaukumu “Provide Hope” (“Sniedz cerību”).
Tās mērķis bija sniegt atbalstu bijušajām padomju republikām, kuras piedzīvoja dziļu ekonomisko krīzi, pārtikas un medikamentu trūkumu, kā arī veselības aprūpes sistēmas sabrukumu.
Humānā palīdzība no Rietumiem
Operācijas ietvaros ASV Gaisa spēki organizēja simtiem reisu uz Austrumeiropu, Kaukāzu un Centrālāziju, piegādājot pārtiku, zāles, medicīnisko aprīkojumu un pirmās nepieciešamības preces. Palīdzība tika sniegta civiliedzīvotājiem – slimnīcām, bērnu namiem, sociālajām iestādēm.
Lai gan “Provide Hope” bija humānā operācija, tai bija arī nozīmīga politiska dimensija. Tā simbolizēja ASV un Rietumu vēlmi atbalstīt jaunās neatkarīgās valstis un veicināt stabilitāti reģionā, kas līdz tam gadu desmitiem bija bijis Aukstā kara pretējā pusē.
Humānā palīdzība sasniedza Krieviju, Ukrainu, Baltijas valstis, Gruziju, Armēniju, Kazahstānu un citas bijušās PSRS teritorijas. Daudzviet tā bija viena no pirmajām starptautiskajām palīdzības programmām pēc neatkarības atgūšanas.
Operācija “Provide Hope” kļuva par simbolu pārejai no konfrontācijas uz sadarbību. Miljoniem cilvēku tā nozīmēja reālu atbalstu ikdienas izdzīvošanai, bet starptautiskajā politikā – jaunu attiecību sākumu starp Austrumiem un Rietumiem.
Lai gan operācija ilga salīdzinoši īsu laiku, tās ietekme bija jūtama vēl gadiem ilgi, atgādinot, ka pat lielu ģeopolitisku pārmaiņu laikā humānā palīdzība var kļūt par tiltu starp bijušajiem pretiniekiem.
Mūsdienu Krievija karo un gatavojas jauniem kariem
Tikmēr SPRAVDI – Kijivā bāzētais “Stratcom” dezinformācijas apkarošanas centrs publicējis visnotaļ simbolisku fotogrāfiju, nodēvējot to par “pirmo un vienīgo PSRS armijas kontaktu ar NATO spēkiem”:
On this day in 1992, Operation Provide Hope, a major U.S.-led humanitarian airlift, was launched right after the collapse of the Soviet Union. Humanitarian aid was airlifted across Russia as food shortages ravaged the country.— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) February 9, 2026
In this photo from Chita, Soviet soldiers are… pic.twitter.com/o5HB2eHWQ2
Fotogrāfijā no Čitas redzami padomju karavīri, kuri izkrauj ASV sagādāto pārtiku. SPRAVDI norāda, ka, neraugoties uz gadu desmitiem, kurus Maskava līdz tam pavadīja, konfliktējot ar Rietumiem, tieši Rietumi nāca palīgā komunistu ilgās varas novārdzinātajām valstīm.
SPRAVDI gan arī norāda, ka liela daļa turpmākajos gados sniegtās palīdzības vēlāk tika nozagta, tostarp bēdīgi slavenie 5 miljardi ASV dolāru no Starptautiskā Valūtas fonda (SVF).
Tagad pēc 34 gadiem krievi atkal atgriežas pie savām saknēm, novirzot 12% no IKP un 50% no federālā budžeta karam pret civilizēto pasauli, uzsver centrs.