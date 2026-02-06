Jūrmalā godināti konkursa "Skaistākais Ziemassvētku noformējums" laureāti
2026. gada 29. janvārī Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centra telpās norisinājās Ziemassvētku noformējuma konkursa "Skaistākais Ziemassvētku noformējums" laureātu godināšanas pasākums.
Pateicības rakstus un balvas konkursa laureātiem pasniedza Jūrmalas domes priekšsēdētājs Jānis Lediņš, uzsverot dalībnieku radošo ieguldījumu, centību un nozīmīgo lomu pilsētas svētku noskaņas veidošanā.
Pasākumu vadīja Pilsētplānošanas pārvaldes Arhitektūras nodaļas pilsētas galvenā māksliniece Liene Purmale, savukārt svinīgo noskaņu kuplināja mūziķes Rebekas Rēķes un pianista Bogdana Mihailova muzikālais priekšnesums džeza noskaņās.
Šogad konkursam tika saņemti 20 pieteikumi – gan no uzņēmumiem (restorāniem un kafejnīcām), gan viesnīcām, dzīvokļu namiem, privātmājām, mākslas galerijas, baznīcas, radošajām apvienībām un izglītības iestādēm.
Pieteiktie noformējumi izcēlās ar gaumīgu izpildījumu un rūpīgi pārdomātām idejām, radot svētku sajūtu ikvienam garāmgājējam un bagātinot Jūrmalas kopējo svētku noskaņu. Objektus vērtēja komisija, ņemot vērā atbilstību konkursa tēmai, radošo ieceri, kā arī māksliniecisko un tehnisko kvalitāti.
Par konkursa uzvarētāju un 1. vietas ieguvēju kļuva restorāns/gastrobārs "Vasarnīca" (Jomas iela 71). 2. vieta piešķirta Jūrmalas Dubultu evaņģēliski luteriskās baznīcas noformējumam (Baznīcas iela 13), bet 3. vietu ieguva kafejnīca "Bitīte" (Jomas iela 63). Komisija izteica atzinību arī privātmājas noformējumam (Puķu iela 83), piešķirot veicināšanas balvu.
Pārējie labāko noformējumu autori saņēma pateicības rakstus par dalību konkursā.
Paldies visiem konkursa dalībniekiem par ieguldīto darbu un Jūrmalas svētku noskaņas bagātināšanu!
Konkursam pieteikumus varēja iesniegt no 2025. gada 28. novembra līdz 26. decembrim. Kopējais balvu fonds ir 2500 eiro: 1. vietai 1000 eiro dāvanu karte, 2. vietai 750 eiro dāvanu karte, 3. vietai 500 eiro dāvanu karte, bet veicināšanas balvai 250 eiro.