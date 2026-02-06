Ķūļciemā izmaiņas kultūras dzīvē
30. janvārī, darba attiecības ar pašvaldību beidza Laucienes apvienības Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centra (BLPC) vadītāja un rekreācijas speciāliste Sarmīte Miezīte.
Sarmīte 19 gadu garumā rūpējās ne tikai par vietējo kultūras dzīvi, bet bija pagasta kopienas dvēsele. BLPC Ķūļciemā tika atklāts 2010. gadā, līdz tam no 1945. gada tajā darbojas tautas nams. Sarmīte centās pagasta iedzīvotāju dzīvi darīt interesantāku un jēgpilnu, izveidojot interešu kolektīvus, kā piemēram, kulinārijas pulciņu, amatierteātri "Drāma", bērnu radošo darbu pulciņu.
Ķūļciema BLPC darbojas arī divas biedrības: dāmu klubiņš "Intra" un pensionāru klubiņš "Atblāzma". Ķūļciemā neiztiek arī bez tradicionālajiem pasākumiem un gadskārtu svinībām. Allaž tika svinētas Lieldienas, Jāņi, rīkoti Valsts svētku pasākumi, Ziemassvētki un Pagasta svētki.
Pateikties par paveikto ilggadējai kultūras darbiniecei, piektdienas rītā devās Talsu novada domes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš, priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kaļiņičenko, kā arī Talsu Kultūras metodiskā centra speciālistes Madara Vīķe un Zane Stārostniece. Domes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš.
Pamatojoties uz ilggadēju, profesionālu un atbildīgu darbu kultūras nozarē, tika pasniegta pateicība Talsu novada kultūras darbiniecei Sarmītei Miezītei par godprātīgi paveikto darbu, ieguldījumu Laucienes apvienības kultūras dzīvē un ilggadēju kalpošanu sabiedrības labā, kā arī par 19 darba gadiem, vadot Laucienes apvienības Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centru.
Sarmīte Miezīte savu darba pienākumu veikšanā ir apliecinājusi profesionalitāti, iniciatīvu un radošu pieeju, būtiski sekmējot vietējās kultūras dzīves attīstību un iedzīvotāju līdzdalību kultūras procesos. Viņas vadībā brīvā laika pavadīšanas centrs ir kļuvis par nozīmīgu kopienas satikšanās un kultūras aktivitāšu norises vietu.
Darba gadu laikā Sarmīte Miezīte ir veicinājusi sadarbību ar izglītības iestādēm un sabiedriskajām organizācijām, kā arī ar savu personisko attieksmi un ieinteresētību stiprinājusi kultūras nozīmi vietējā sabiedrībā.
Autors: Inga Priede, Administratīvā departamenta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja