Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā darbu sāks jaunā vadītāja Maija Zariņa
6. februārī Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā darbu sāks jaunā vadītāja Maija Zariņa.
Profesionālo ceļu dzimtsarakstu jomā viņa veidojusi gandrīz 19 gadus, vadījusi Dzimtsarakstu nodaļu Kandavas novadā, un pēc novadu reformas – strādājusi kā Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece. Pēdējā desmitgadē Maija Zariņa uzkrājusi plašu pieredzi civilstāvokļa aktu reģistrācijā un darba organizēšanā vadošos amatos.
Maija Zariņa aktīvi darbojas Latvijas dzimtsarakstu darbinieku asociācijā (DZINDA), sākot kā sekretāre, un 2025. gadā tika ievēlēta par valdes locekli. Veidojot spēcīgu komandas darbu, rīkojusi seminārus gan Rīgas domē, gan reģionālās apmācības Kandavā un pieredzes apmaiņas braucienu uz Lietuvu 2025. gadā, kā arī piedalījusies dzimtsarakstu grāmatas "No šūpuļa līdz zeltam" sastādīšanā un izdošanā, apkopojot informāciju par visām Latvijas dzimtsarakstu nodaļām.
Foto no M. Zariņas personīgā arhīva:
Jaunā Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja turpina studijas Ekonomikas un kultūras augstskolā, lai šā gada rudenī iegūtu bakalaura grādu tiesību zinātnēs. Pretendējot uz šo amatu, saņēmusi rekomendācijas gan no Talsu novada iedzīvotājiem, gan bijušajiem darba devējiem, kas izceļ viņas personīgo pieeju katrai laulību ceremonijai, sirsnību un cilvēcību, uzsverot, ka kolēģu vidū Maija bija cienīta un novērtēta gan profesionālo, gan cilvēcisko īpašību dēļ.
Viena no Maijas Zariņas nozīmīgākajām iniciatīvām bija idejas izstrāde un īstenošana Kandavas novadā – ikgadēja jaundzimušo un viņu ģimeņu godināšana, kā arī dažādība izbraukuma laulību organizēšanā. Jaunā vadītāja Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā cer ienākt jaudīgi, lai pēc labākās sirdsapziņas un spējām sniegtu profesionālu ieguldījumu darba organizēšanā un attīstībā.
Autors: Inga Priede, Administratīvā departamenta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja