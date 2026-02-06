Pagarināta pieteikšanās bezmaksas digitālo prasmju mācībām Jūrmalā
Digitālo pakalpojumu pieejamība ir plaša, taču to pilnvērtīgai un drošai izmantošanai nepieciešamas atbilstošas prasmes. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotājiem iespēja pieteikties bezmaksas digitālo prasmju mācībām, kas palīdz apgūt, piemēram, e-pakalpojumu lietošanu, saziņu ar valsts un pašvaldības iestādēm attālināti, kā arī e-paraksta izmantošanu. Mācības īstenoto Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību.
Līdz šim Jūrmalas valstpilsētas pašvaldībā mācībās piedalījušies jau vairāk nekā 140 iedzīvotāji, apgūstot vienu vai vairākus mācību līmeņus un pilnveidojot savas digitālās prasmes, kas noder ikdienas situācijās.
Mācības paredzētas ikvienam iedzīvotājam no 16 gadu vecuma, neatkarīgi no priekšzināšanām, jo to saturs ir pielāgots dažādām vajadzībām, zināšanu līmeņiem un individuālam mācīšanās tempam.
Digitālo prasmju apguve sniedz praktisku ieguvumu dažādām iedzīvotāju grupām:
- jauniešiem - iespēju apgūt drošus pamatus patstāvīgai dzīvei, tostarp eParaksta lietošanu studiju vai darba līgumu kārtošanai, kā arī izpratni par drošu interneta lietošanu. Šīs prasmes ir būtisks pamats gan studijām, gan darba tirgum, kur digitālie rīki ir ikdiena;
- strādājošajiem – iespēju ietaupīt laiku, veicot maksājumus, nosūtot dokumentus un sazinoties ar valsts iestādēm tiešsaistē, kā arī justies pārliecinātāk digitālajā darba vidē; saglabāt konkurētspēju un vieglāk pielāgoties pārmaiņām profesionālajā dzīvē;
- senioriem – lielāku patstāvību un drošību, sazinoties ar tuviniekiem videozvanos, izmantojot e-veselības pakalpojumus un veikt pierakstu pie ārsta elektroniski.
Lai pieteiktos mācībām, nepieciešams aizpildīt pašnovērtējuma zināšanu tests, kas palīdz noteikt piemērotāko mācību līmeni un apguves veidu. Testu var aizpildīt:
- patstāvīgi tīmekļvietnē www.digiprasmes.lv;
- sazinoties ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības koordinatori Daci Ploni (e-pasts: dace.plone@edu.jurmala.lv, tel. 67511497).
Iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja bez maksas apgūt digitālās prasmes trīs līmeņos:
- 1. līmenis – pamata digitālās prasmes (datora un viedtālruņa lietošana, interneta un e-pasta pamati, digitālā drošība);
- 2. līmenis – pamata digitālās pašapkalpošanās prasmes (failu pārvaldība, medijpratība, internetbankas lietošana, WhatsApp, pirkumi internetā, autorizācija un elektroniskā identifikācija);
- 3. līmenis – vidējā līmeņa digitālās prasmes (eParaksts, e-adrese, e-pakalpojumi, e-veselība, elektroniskā deklarēšanās sistēma (EDS), informācijpratība).
Katra līmeņa apguve ilgst 8 akadēmiskās stundas.
Mācības iespējams apgūt:
- klātienē – izvēlētās pašvaldības teritorijā;
- attālināti – ar pasniedzēja/mentora atbalstu;
- pašmācības ceļā – patstāvīgi tiešsaistē.
Par veiksmīgi apgūtu izglītības programmas līmeni, katrs dalībnieks saņem digitālu apliecību.
Digitālo prasmju mācības sniedz iespēju ne tikai pilnveidot ikdienā noderīgas iemaņas, bet arī veicina pārliecību par sevi un spēju pilnvērtīgi izmantot mūsdienu digitālās iespējas.