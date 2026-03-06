Latvieši NHL: Šilovam 21 atvairīts metiens, Merzļikins rezervē uzvarā par čempioni, Girgensons aktīvs spēka spēlē
Naktī uz 6. martu Nacionālajā hokeja līgā spēlēs aizvadīja latviešu pārstāvētie klubi. Pārsvarā tika piedzīvoti zaudējumi, izņemot Elvja Merzļikina Kolumbusas "Blue Jackets".
Pitsburgai vēl viens zaudējums
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Pitsburgas "Penguins" cieta zaudējumu. "Penguins" savā laukumā ar 1:5 (1:1, 0:3, 0:1) piekāpās Bufalo "Sabres". Šilovs, kuru nesen atzina par nedēļas labāko vārtsargu, atvairīja 21 no 25 pretinieku metieniem, ielaižot četras ripas un atvairot 84,0% metienu.
Spēlē par izšķirošo kļuva otrā trešdaļa, kurā Bufalo hokejisti guva trīs vārtus un no neizšķirta 1:1 panāca 4:1. Piektos vārtus trešās trešdaļas 17. minūtē "Sabres" hokejisti guva, kad Šilovs bija nomainīts pret laukuma sesto spēlētāju.
Bufalo izcīnīja jau savu piekto uzvaru pēc kārtas, turklāt tuvojas tam, lai pārtrauktu ieilgušo sēriju bez izslēgšanas spēlēm. Klubs Austrumu konferencē ar 80 punktiem ieņem trešo vietu. Pēdējo reizi "Sabres" NHL "play-off" piedalījās 2010./2011. gada sezonā. "Penguins" piedzīvoja otro zaudējumu pēc kārtas un trešo četras spēlēs. Austrumu konferencē "Penguins" ar 75 punktiem 61 spēlē ieņem sesto vietu.
"Blue Jackets" pieveic latviešu pārstāvēto čempioni
Latvijas aizsargs Uvis Balinskis un uzbrucējs Sandis Vilmanis ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Floridas "Panthers" piekāpās vārtsarga Elvja Merzļikina pārstāvētajam Kolumbusas "Blue Jackets" klubam. "Panthers" viesos piedzīvoja zaudējumu ar 2:4 (0:1, 0:1, 2:2), ciešot trešo neveiksmi pēc kārtas.
Zaudētājiem Balinskis laukumā pavadīja 17 minūtes un 35 sekundes, no kurām minūti un 24 sekundes spēlēja vairākumā, izdarīja vienu metienu pa vārtiem, bloķēja divus metienus, pielietoja piecus spēka paņēmienus, saņēma divu minūšu noraidījumu, vienu reizi zaudēja ripu, bet viņa lietderības koeficients bija negatīvs -2.
Savukārt Vilmanis spēlēja desmit minūtes un 34 sekundes, 43 sekundes laukumā esot mazākumā, un pielietoja divus spēka paņēmienus. Vilmaņa lietderības koeficients bija neitrāls. Merzļikins uzvarētāju sastāvā palika uz rezervistu soliņa, bet viņa kolēģis Džets Grīvzs atvairīja 26 no 28 metieniem.
Jāmin, ka naktī uz 6. martu "Blue Jackets" veica maiņas darījumu ar Vankūveras "Canucks", no tās iegūstot 29 gadus veco uzbrucēju Konoru Gārlandu. Pretī klubs sūtīja 2026. gada drafta trešās kārtas izvēli un 2028. gada drafta otrās kārtas izvēli. Gārlands šajā sezonā 50 spēlēs bija iekrājis 26 rezultativitātes punktus (7+19).
Breaking: The Columbus Blue Jackets have traded for Conor Garland from the Vancouver Canucks in exchange for a 2026 third-round pick and a 2028 second-round pick, the team announced Thursday. pic.twitter.com/MiDES1o9kw— ESPN (@espn) March 6, 2026
Austrumu konferences kopvērtējumā pēdējo divu gadu čempione "Panthers" ar 63 punktiem 62 spēlēs noslīdējusi uz priekšpēdējo, 15. vietu, bet "Blue Jackets" ar 72 punktiem 61 spēlē ir devītajā pozīcijā.
Girgensons aktīvs zaudējumā
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Tampabejas "Lightning" cieta zaudējumu pret Vinipegas "Jets". "Lightning" izbraukumā ar 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) piekāpās "Jets", ciešot ceturto zaudējumu pēc kārtas.
Girgensons uz ledus pavadīja 14 minūtes un 34 sekundes, no kurām minūti un 21 sekundi spēlēja mazākumā, izdarīja trīs metienus pa vārtiem, pielietoja piecus spēka paņēmienus, zaudēja vienu ripu un uzvarēja divos no trim iemetieniem, maču noslēdzot ar neitrālu lietderības koeficientu. Uzvarētāju rindās Maikls Šaiflī un Kails Konors sakrāja pa 1+1, bet vēl vārtus guva Gustavs Nīkvists un Morgans Barons, bet "Lightning" rindās precīzs bija Breidens Points.
Austrumu konferences kopvērtējumā "Lightning" ar 80 punktiem 60 spēlēs saglabā otro vietu un nākamo maču aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Toronto "Maple Leafs" hokejistiem.