Četri bijušie robežsargi atzīti par vainīgiem dokumentu viltošanā - viens sodīts ar sabiedrisko darbu
Tiesa atzinusi četrus bijušos robežsargus par vainīgiem dienesta viltojuma izdarīšanā. Viens no bijušajiem robežsargiem sodīts ar sabiedrisko darbu uz 40 stundām.
Viens bijušais robežsargs par vainīgu atzīts dienesta atskaites dokumentu viltošanā, tajos priekšlaicīgi norādot informāciju par robežuzraudzības uzdevumu izpildi, kā arī veicot patiesībai neatbilstošus ierakstus par sakaru pārbaudi un bruņojuma izsniegšanu un pieņemšanu. Tāpat bijušais robežsargs dienesta dokumentā par bruņojuma izsniegšanu un pieņemšanu iekļāva nepatiesas ziņas par bruņojuma nodošanu.
Savukārt otru bijušo robežsargu tiesa atzina par vainīgu tajā, ka amatpersona apzinoties, ka dienesta dokumentos norādītās ziņas neatbilst patiesībai, tos apliecināja ar savu parakstu un iesniedza priekšniekam. Trešo bijušo robežsargu tiesa atzina par vainīgu dienesta automašīnas maršruta lapas viltošanā, tajā norādot neatbilstošu transportlīdzekļa izmantošanas laiku, bet ceturto bijušo robežsargu tiesa atzina par vainīgu dienesta dokumenta viltošanā un tā izsniegšanā, proti, bijušais robežsargs dienesta dokumentā apzināti norādīja nepatiesu uzdevuma izpildes beigu laiku un nodeva šo dokumentu norīkojuma vecākajam.
Izvērtējot izdarīto pārkāpumu raksturu un radīto kaitējumu, tiesa trīs bijušos robežsargus atbrīvoja no kriminālatbildības izdarītā noziedzīgā nodarījuma maznozīmīguma dēļ, izbeidzot kriminālprocesu pret viņiem pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 379. panta pirmās daļas 1. punktu. Savukārt vienu bijušo robežsargu tiesa atzina par vainīgu dokumentu viltošanā pēc Krimināllikuma 327. panta pirmās daļas un sodīja ar sabiedrisko darbu uz 40 stundām.
Sakarā ar to, ka kriminālprocess pret trīs bijušajām Valsts robežsardzes amatpersonām izbeigts uz nereabilitējoša pamata, tad, stājoties spēkā spriedumam, visas četras personas vairs nav tiesīgas ieņemt amatu Valsts robežsardzē, jo saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma ceturtā panta pirmās daļas 4 2 punktu, dienestā var atrasties persona, kura nav saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad amatpersona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata.