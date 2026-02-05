Divu gadu laikā paredzēts Latvijā izveidot prettanku mīnu ražotni
Latvijā divu gadu laikā tiks izveidota prettanku mīnu ražotne, paredz SIA "Valsts aizsardzības korporācija" un Vācijas uzņēmuma "Dynamit Nobel Defence GmbH" ceturtdien parakstītais saprašanās memorands.
Pēc memoranda parakstīšanās "Valsts aizsardzības korporācijas" valdes locekle Ingrīda Ķirse pauda, ka tagad sāksies darbs pie projekta īstenošanas - tiks apzinātas potenciālās rūpnīcas atrašanās vietas, notiks darbs pie nepieciešamo investīciju aplēses.
Tāpat Ķirse skaidroja, ka notiks darbs pie turpmākās sadarbības formas izvēles. Ķirse pieļāva, ka tas varētu būt "Valsts aizsardzības korporācijas" un "Dynamit Nobel Defence GmbH" kopuzņēmums, jo tas ļautu nākotnē ar Vācijas uzņēmumu īstenot arī citus projektus.
Ķirse sacīja, ka tāpat kā citos "Valsts aizsardzības korporācijas" projektos, arī prettanku mīnu ražotnes primārais klients būs Nacionālie bruņotie spēki (NBS), bet Ķirse uzsvēra, ka prettanku mīnu ražotnei būs arī ļoti liels eksporta potenciāls.
Plānotajā prettanku mīnu ražotnē paredzēta arī liela citu Latvijas ražotāju iesaiste, kuri būs izejmateriālu piegādātāji, teica Ķirse. Viņa prognozēja, ka rūpnīcas būvdarbi varētu sākties 2027. gadā, bet produkcijas ražošana - 2028. gadā.
Aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) memoranda parakstīšanā uzsvēra, ka tas ir nozīmīgs solis aizsardzības spēju stiprināšanā, starptautiskās sadarbības stiprināšanā, apbruņojuma ražošanas attīstībā un bruņoto spēku apgādē. Sprūds skaidroja, ka prettanku mīnu ražotnes projekts ir saistīts ar pērn oktobrī Aizsardzības ministrijas noslēgto vienošanos ar "Dynamit Nobel Defence" (DND) par distances mīnēšanas sistēmu iegādi 50 miljonu eiro vērtībā.
Ņemot vērā lokalizācijas nosacījumus, aptuveni 10 miljoni eiro no šī līguma varētu būt investīcijas prettanku mīnu ražotnē, teica Sprūds. Viņš gan piebilda, ka tas nav viss plānotais investīciju apjoms, kas vēl tiks aplēsts. Jautāts, vai šim projektam ir iespējams piesaistīt arī Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļus, Sprūds atbildēja apstiprinoši, norādot, ka tāda iespēja pastāv. "Pie tā tiks strādāts," teica Sprūds.
"Valsts aizsardzības korporācija" tika izveidota 2023. gada novembrī, lai ilgtermiņā Latvijā attīstītu militāro industriju jomās, kurās vietējai industrijai iztrūkst ražošanas spējas. "Valsts aizsardzības korporācija" ir daļa no Latvijas militārās industrijas ekosistēmas.
"Valsts aizsardzības korporācijas" vispārīgais stratēģiskais mērķis ir ieguldījumu pārvaldīšana valsts aizsardzības industrijā un ar militāro preču ražošanas attīstību saistīto procesu koordinēšana, nodrošinot ražotnes izveidi un ražošanu, kā arī veicinot NBS apgādi, valsts aizsardzības industrijas attīstību un tās piegādes ķēžu darbības nepārtrauktību. Tāpat korporācijas uzdevums ir īstenot un veicināt starptautiskā finansējuma piesaisti un apguvi, veidot nacionālu un pārrobežu sadarbību, īstenot aizsardzības nozarei kritiski nozīmīgu rezervju veidošanu.