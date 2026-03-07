Kaimiņš no elles? Imantā kāds vīrietis gadiem ilgi terorizē savus kaimiņus, pat draudējis uzspridzināt māju
Foto: Shutterstock
/Ilustratīvs attēls/
Sabiedrība

Kaimiņš no elles? Imantā kāds vīrietis gadiem ilgi terorizē savus kaimiņus, pat draudējis uzspridzināt māju

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Kā ziņo raidījums "Degpunktā", kāds Imantas mājā dzīvojošs vīrietis gadiem ilgi draudējis, uzbrucis un terorizējis savus kaimiņus. Vienā brīdī viņš pat paziņojis, ka uzspridzinās māju.

"Degpunktā" sižetā norādīts, ka kaimiņš Jānis regulāri nodarbojas ar vandālismu, dauza kaimiņu durvis, bļaustās, lamājās. Viņš bieži manīts alkohola reibumā.

Kādā brīdī viņš pat uzbrucis kaimiņiem, pēc kā Jānis tika nogādāts psihiatriskajā slimnīcā, kur pavadīja pusgadu. Pēc izrakstīšanas vīrietis atkal atsācis terorizēt kaimiņus, nesen pat apsolot, ka uzspridzinās visu māju.

Plašāk – pievienotajā video.

Tēmas

ImantaDegpunktā

