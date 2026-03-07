"airBaltic" izziņo ceturto repatriācijas reisu no Dubaijas uz Rīgu; atvērta pieteikšanās
Pēc Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas pieprasījuma Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" sadarbībā ar Latvijas Republikas Satiksmes ministriju plāno izpildīt papildu repatriācijas lidojumu no Dubaijas (Apvienotie Arābu Emirāti) uz Rīgu, lai palīdzētu valstspiederīgajiem, kurus skārusi pašreizējā situācija Tuvajos Austrumos, atgriezties Latvijā.
Pašlaik paredzēts, ka ceturtais repatriācijas reiss BT7736 varētu tikt izpildīts 2026. gada 8. martā ar izlidošanu no Al Maktuma Starptautiskās lidostas (DWC) plkst. 18.20 pēc Dubaijas vietējā laika. Lidojums uz Rīgu plānots ar tehnisko pieturu Heraklionā (Grieķija, Krētas sala), un paredzams, ka lidmašīna Rīgā varētu ierasties 9. martā plkst. 02.40 pēc Rīgas vietējā laika.
Šobrīd turpinās iepriekš saņemto pieteikumu apstrāde repatriācijas lidojumiem no Dubaijas. Visi pieteikumi tiek izvērtēti, un ar pasažieriem, kuriem tiks piedāvāta vieta lidojumā, sazināsies individuāli, sniedzot turpmākus norādījumus.
Pasažieriem, kuri jau ir iesnieguši pieteikumu kādam no iepriekš izziņotajiem repatriācijas lidojumiem, nav nepieciešams pieteikties atkārtoti. Vairāku pieteikumu iesniegšana palēninās izskatīšanas laiku un neietekmēs to ātrāku apstrādes secību.
Tiem, kuri vēl nav pieteikušies, iespējams aizpildīt pieteikuma formu.
Reisam var pieteikties Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, kā arī Latvijas pilsoņu vai nepilsoņu ģimenes locekļi. Prioritāri aicina šo iespēju izmantot mazāk aizsargātās personu kategorijas – ģimenes ar maziem bērniem, nepilngadīgas personas, cilvēkus ar veselības vai kustību traucējumiem.
Pasažieri tiek aicināti nekādā gadījumā nedoties uz lidostu, kamēr nav saņemts individuāls apstiprinājums par iekļaušanu konkrētā lidojuma pasažieru sarakstā un lidojumā.
Lidsabiedrība turpina cieši sekot līdzi notikumu attīstībai Tuvo Austrumu reģionā un uztur ciešu sadarbību ar nacionālajām un starptautiskajām institūcijām. Tomēr, ņemot vērā strauji mainīgos apstākļus, reisa izpildē var tikt ieviestas neparedzētas izmaiņas. Šādos gadījumos pasažieri tiks savlaicīgi informēti.
Ņemot vērā pašreizējo drošības situāciju Tuvajos Austrumos, "airBaltic" kā Eiropas Savienībā reģistrēta lidsabiedrība var veikt lidojumus tikai atbilstoši Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (EASA) drošuma rekomendācijām un regulatīvajiem ierobežojumiem konkrētajā gaisa telpā. Papildus tam lidojumu izpildi nosaka drošības risku izvērtējums, lidostu operacionālā gatavība, apkalpju darba un atpūtas laika ierobežojumi, kā arī apdrošināšanas seguma nosacījumi, tāpēc reisus nav iespējams organizēt brīvi vai ātrāk par noteiktajiem drošības un regulatīvajiem ietvariem.
"airBaltic" apzinās, ka šī situācija rada nenoteiktību, un lidsabiedrība ir gatava operatīvi rīkoties, tostarp nepieciešamības gadījumā pielāgot lidojumu grafiku un veikt papildu lidojumus, lai atbalstītu ietekmētos pasažierus, tiklīdz būs iespējams droši atsākt lidojumus. Par nākamajiem iespējamajiem reisiem tiks publiski paziņots atsevišķi.