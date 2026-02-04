Gaisma un siltums Tripiļas bērniem: Valmieras novads dāvina jaudīgu ģeneratoru Ukrainai
Krievijas īstenotais enerģētiskais terors un mērķtiecīgā civilās infrastruktūras graušana bargajos ziemas apstākļos neļauj palikt malā – Valmieras novada pašvaldība, apliecinot nelokāmu atbalstu Ukrainas tautai, ir radusi iespēju sniegt būtisku palīdzību Tripiļas izglītības un rehabilitācijas centram Kijivas apgabalā, dāvinot jaudīgu elektroenerģijas ģeneratoru, kas nodrošinās siltumu tur mītošajiem bērniem.
Lēmums par dāvinājumu tika pieņemts, atsaucoties uz saņemto palīdzības lūgumu. Tripiļas izglītības un rehabilitācijas centra direktore Tamāra Korha (Tamara Korkh) vērsās pie Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā, kas savukārt sagatavoja oficiālu vēstuli Valmieras novada pašvaldībai.
Vēstulē tika uzsvērts, ka regulāro uzbrukumu un energoapgādes pārrāvumu dēļ centra darbs ir faktiski paralizēts. Iestādē dzīvo un mācās aptuveni 80 bērni ar īpašām vajadzībām vecumā no 6 līdz 17 gadiem, tostarp bāreņi. Bez elektrības apstājas apkures un ūdensapgādes sistēmas, radot kritiski bīstamus apstākļus bērnu izdzīvošanai. Jaudīgs ģenerators ir vienīgais risinājums, lai atjaunotu koģenerācijas stacijas darbību un nodrošinātu siltumu.
Izvērtējot situāciju, Valmieras novada pašvaldības dome 29. janvārī pieņēma lēmumu dāvināt jaunu 20 kW dīzeļģeneratoru 10 728,28 eiro vērtībā.
2. februārī Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā vadītāja Oksana Kiriļuka kopā ar Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes inženieri Aināru Skrastiņu devās saņemt iegādāto iekārtu un nodeva to organizācijai “Ziedot.lv”, kas sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību Latvijā koordinē ģeneratora nogādāšanu galamērķī. Plānots, ka šīs nedēļas nogalē uz Ukrainu dosies kārtējais palīdzības konvojs. Lai gan tā galvenais mērķis ir Čerņihivas apgabals, pa ceļam konvojs piestās Kijivas apgabalā, lai nogādātu dāvinājumu Tripiļas izglītības un rehabilitācijas centram.
Šī iniciatīva turpina Valmieras novada mērķtiecīgo atbalstu Ukrainai. Jau kopš kara pirmajiem mēnešiem pašvaldība, sadarbojoties ar uzņēmējiem, ir sniegusi būtisku tehnisko palīdzību – piemēram, 2022. gada nogalē un 2023. gada sākumā uz Ukrainas pilsētām Ukrainku, Čerņihivu un Čerkasiem tika nosūtīti trīs jaudīgi ģeneratori.
Sadarbība ar Tripiļas izglītības un rehabilitācijas centru aizsākās jau 2023. gada janvārī, kad centrs saņēma pirmo Valmieras novada iedzīvotāju un uzņēmumu sarūpēto sūtījumu ar siltu apģērbu, pārtiku un uzlādes ierīcēm.
Valmieras novada pašvaldība pateicas visiem partneriem par operatīvo rīcību, palīdzot atgriezt siltumu un drošību bērniem Tripiļā.