Nākotnē studentiem varētu vairs nebūt jāraksta bakalaura vai maģistra darbi
Augstākās izglītības iestādes Latvijā arvien nopietnāk apsver iespēju nākotnē mainīt noslēguma darbu formātu. Iemesls ir mākslīgā intelekta (MI) straujā attīstība un gadījumi, kad studenti MI radītus tekstus iesniedz kā pašu darbus. Lai gan universitātes jau šobrīd izmanto dažādus tehniskus rīkus, kas palīdz noteikt MI līdzdalību darbu tapšanā, tie nav pilnīgi droši un nespēj atrisināt visas problēmas, vēsta "Latvijas Televīzija".
Ja agrāk galvenais izaicinājums bija plaģiātisms vai citu personu algošana darbu rakstīšanai, tad līdz ar mākslīgā intelekta izplatību krāpšanās metodes ir kļuvušas sarežģītākas. Pieejamas ne tikai programmas, kas ģenerē studiju darbus, bet arī rīki, kas šos tekstus pārveido tā, lai tos būtu vēl grūtāk atpazīt kā MI radītus.
Mācībspēki meklē jaunus veidus, kā objektīvi pārbaudīt studentu zināšanas. Kā stāsta Latvijas Universitātes studente Anastasija, kontroldarbu laikā pasniedzēji pievērš uzmanību tam, vai studentu datoros ir atvērti normatīvie akti vai mākslīgā intelekta rīki, piemēram, “ChatGPT”. Uzraudzība notiek gan attālinātajās studijās, gan klātienē, tomēr studenti nereti mēģina izmantot MI arī tad, ja tas nav atļauts.
Universitātēs tiek ieviestas arī specializētas programmas MI noteikšanai, taču tām ir būtiski ierobežojumi. Latvijas Universitātes studiju prorektore Kristīne Strada-Rozenberga atzīst, ka nav viena universāla rīka, kas ar simtprocentīgu pārliecību spētu pateikt, vai darbs radīts ar mākslīgā intelekta palīdzību – tas iespējams tikai ar vairāku pasākumu kopumu.
Līdzīga pieeja ir arī citās augstskolās, kur arvien lielāks uzsvars tiek likts uz darbu mutisko aizstāvēšanu. Rīgas Stradiņa universitātē izmantotie rīki efektīvāk darbojas angļu valodā, savukārt latviešu valodas tekstu analīze joprojām ir sarežģīta. Attīstītāki risinājumi pieejami Rīgas Tehniskajā universitātē, tomēr tehnoloģiju attīstības temps liek domāt par plašākām izmaiņām.
Visas trīs lielākās Latvijas universitātes pieļauj, ka mākslīgā intelekta ietekmes dēļ nākotnē atsevišķās studiju programmās bakalaura vai maģistra darbi varētu tikt aizstāti ar citiem noslēguma pārbaudījumu veidiem. RTU studiju prorektores vietnieks Uģis Citskovskis norāda, ka īpaši sociālajās zinātnēs varētu tikt pārskatīts, kā tiek vērtētas studentu kompetences un kāda ir noslēguma darba forma.
Pilnīga atteikšanās no noslēguma darbiem gan netiek plānota – drīzāk tiek domāts par to, kā mainīt to saturu un papildināt ar citām vērtēšanas metodēm, piemēram, padziļinātu mutisko aizstāvēšanu. Iir gadījumi, kad darbi līdz aizstāvēšanai nemaz nenonāk, jo studenti jau iepriekš tiek pieķerti neatļautā mākslīgā intelekta izmantošanā.