Rīgas pašvaldības policija informē: pārvietošanās pa Daugavas ledu zem tiltiem ir aizliegta
Lai gan ilgstošais sals daudzviet ļāvis izveidoties pietiekami biezai ledus kārtai, Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija atgādina, ka zem tiltiem ledus ir īpaši trausls un bīstams.
Spēcīgās straumes ietekmē šajās vietās veidojas nevienmērīgs ledus biezums, kas var radīt zemledus izskalojumus. Ielūstot šādā vietā, cietušais straumes ietekmē vienā mirklī tiek ierauts zem ledus bez iespējas izglābties. Tāpēc gan pārvietošanās, gan makšķerēšana zem tiltiem ir stingri aizliegta.
Pašvaldības policijas novērojumi liecina, ka iedzīvotāji nereti mēdz pārvietoties pa ledu lielās grupās, tādējādi ievērojami palielinot risku, ka ledus var neizturēt slodzi un ielūzt.
Aicina iedzīvotājus ievērot drošības prasības un atpūtai uz ledus izvēlēties tikai atļautās vietas, kuras var ērti aplūkot speciāli izveidotā ledus kartē gan Rīgas domes, gan pašvaldības policijas tīmekļvietnē. Vienlaikus jāatzīmē, ka kartē atzīmētās vietas negarantē pilnīgu drošību, tāpēc ikvienam iedzīvotājam ir svarīgi pašam rīkoties atbildīgi, lai pasargātu sevi un līdzcilvēkus.
Paaugstinātas bīstamības periodu uz Rīgas ūdenstilpju ledus ar rīkojumu nosaka Rīgas pilsētas izpilddirektors, savukārt šī rīkojuma izpildi kontrolē Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija. Par atrašanos uz ledus lieguma laikā personai var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro.
