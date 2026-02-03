Daugavpils skolās sāk reģistrēt pirmklasniekus 2026./2027. mācību gadam
Jau 2. februārī sākusies nākamo pirmklasnieku reģistrācija Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, informē Daugavpils pilsētas Izglītības, jaunatnes un sporta pārvalde.
2026./2027. mācību gadā mācības 1. klasē jāuzsāk bērniem, kuriem 2026. gadā aprit 7 gadi, bet atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības apguvi arī 6 gadu vecumā saskaņā ar vecāku (aizbildņu) vēlmēm vai 8 gadu vecumā, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu, informē Daugavpils pilsētas Izglītības, jaunatnes un sporta pārvaldē.
Pēc statistikas datiem, Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā pirmsskolas izglītības programmas 2026. gada pavasarī varētu absolvēt 757 bērni, savukārt skolas ir gatavas uzņemt 828 nākamos pirmklasniekus.
Nākamo pirmklasnieku reģistrācija izglītības iestādēs sāksies 2. februārī plkst. 8.00, un pamatreģistrācija ilgs līdz 27. februāra plkst. 16.00. Lai reģistrētu bērnu izglītības iestādē, vecāki (aizbildņi) var izvēlēties sev ērtāko veidu:
1. Iesniegumu var iesniegt klātienē atbilstoši katras skolas noteiktajai kārtībai:
- Ierodoties izglītības iestādē klātienē, jāiesniedz iesniegums (pielikums Nr. 1) un jāuzrāda vecāka (aizbildņa) personību apliecinošs dokuments, kā arī aizbildnim jāuzrāda arī bāriņtiesas lēmums par aizbildniecības faktu, ja izglītības iestāde objektīvu iemeslu dēļ to nevar iegūt.
- Izglītības iestāde vecākam (aizbildnim) uzreiz izsniegs rakstisku apliecinājumu par reģistrācijas veikšanu.
2. Iesniegumu var iesniegt attālināti, parakstot to ar drošu e-parakstu un iesūtot uz skolas oficiālo e-pastu (pielikums Nr. 2):
- Iesniedzot iesniegumu elektroniski, vecākiem jāņem vērā, ka reģistrēti tiks tikai tie iesniegumi, kas būs saņemti ne agrāk kā 2026. gada 2. februāra plkst. 8.00.
- Lai saņemtu rakstisku apliecinājumu par bērna reģistrēšanu, vecākam (aizbildnim) vienas nedēļas laikā jāierodas izglītības iestādē, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.
Precīzu informāciju par nākamo pirmklasnieku uzņemšanas iespējām un pieļaujamo maksimālo pirmklasnieku uzņemšanas skaitu konkrētajā izglītības iestādē var iegūt sazinoties ar izglītības iestādi individuāli vai izvēlētās skolas mājaslapā (pielikums Nr. 3).
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2026./2027. mācību gadā bērnu vienlaicīgi drīkstēs pieteikt tikai vienā izglītības iestādē. Ja vecāks (aizbildnis), vēlas reģistrēt bērnu citā izglītības iestādē, tad vispirms ir jāanulē iepriekšējā izglītības iestādē iesniegtais iesniegums. Papildu reģistrācija notiks līdz 30. augustam vai visa mācību gada laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ reģistrācija nav bijusi iespējama līdz minētajam termiņam.
Vēršam vecāku uzmanību uz to, ka priekšrocības izglītojamo uzņemšanai līdz 27. februāra plkst. 16.00 var izmantot šādā prioritārā secībā:
- izglītojamajiem izglītības iestādē, kurā tie apguvuši pirmsskolas izglītības programmu, ņemot vērā maksimālo izglītības iestādē uzņemamo izglītojamo skaitu;
- izglītojamajiem, kuri ir apguvuši pirmsskolas izglītības programmu Daugavpils pilsētas 29. poļu pirmsskolas izglītības iestādē, izglītības programmas pēctecības nodrošināšanai J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā;
- izglītojamajiem, kuriem izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas (vispārējās pamatizglītības iestādē 1.-8. klasē, vispārējās vidējās izglītības iestādē 1.-11. klasē);
- izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērniem;
- izglītojamajiem ar kustību traucējumiem tajās izglītības iestādēs, kurās ir nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem.
Izglītības iestāde līdz 15. martam nosūta rakstisku paziņojumu uz iesniegumā norādīto e pasta adresi. Ja e pasts nav norādīts, paziņojums tiek nosūtīts uz vecāka (aizbildņa) deklarēto dzīvesvietas adresi. Vēstulē tiek informēts par bērna iekļaušanu 1. klases pretendentu sarakstā vai atteikumu.
Pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par bērna iekļaušanu 1. klases pretendentu sarakstā:
- vecāki līdz 30. jūnijam izglītības iestādē iesniedz bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);
- lēmumu par izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādē pieņem izglītības iestādes direktors līdz 20. augustam.
Atteikuma gadījumā Daugavpils pilsētas Izglītības, jaunatnes un sporta pārvalde pēc vecāku pieprasījuma sniedz informāciju par brīvajām vietām citās izglītības iestādēs.
Aicinām vecākus (aizbildņus) savlaicīgi izvēlēties ērtāko un ātrāko veidu bērna pieteikšanai 1. klasē, iepriekš sagatavot iesniegumu un iesniegt to attālināti – ar drošu elektronisko parakstu.
Pielikumā:
- pielikums Nr. 1 (Vecāku iesnieguma veidlapa par bērnu reģistrēšanu 1. klasē, iesniedzot pieteikumu klātienē);
- pielikums Nr. 2 (Vecāku iesnieguma veidlapa par bērnu reģistrēšanu 1. klasē, iesniedzot pieteikumu attālināti);
- pielikums Nr. 3 (Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu saraksts konsultācijām par bērnu reģistrēšanu 1. klasē 2026./2027. mācību gadā).
“Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē” atrodama šeit.