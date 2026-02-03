Viena no lielākajām Latvijas bankām nākusi klajā ar paziņojumu par savu klientu pensiju uzkrājumiem
Lai palīdzētu iedzīvotājiem vieglāk orientēties pensiju plānu piedāvājumā un pieņemt pārdomātākus lēmumus par savu uzkrājumu, IPAS "SEB Investment Management" no šī gada 1. februāra ir mainījis pensiju 2. līmeņa plānu nosaukumus.
Jaunie nosaukumi palīdzēs klientiem ātrāk saprast plāna būtību un atbilstību vecumam, tādējādi veicinot aktīvāku un mērķtiecīgāku iesaisti sava pensiju uzkrājuma veidošanā.
SEB dati rāda, ka gandrīz 40% pensiju 2. līmeņa dalībnieku joprojām atrodas savam vecumam neatbilstošos plānos, kas ilgtermiņā var ierobežot uzkrājuma izaugsmes potenciālu un samazināt nākotnē saņemamās pensijas apmēru. Lai gan pusotra gada laikā to klientu skaits, kuri izvēlējušies vecumam atbilstošu plānu, ir pieaudzis par 10%, situācija joprojām liecina par nepieciešamību uzlabot izpratni un izvēles vienkāršību.
"Pensijas uzkrāšana ir mērķtiecīgs un ilgstošs process, kurā svarīga ir ne tikai izvēlētā ieguldījumu pieeja, bet arī skaidra izpratne par to, cik labi konkrētais plāns atbilst cilvēka dzīves situācijai. Mainot plānu nosaukumus un papildinot tos ar vecuma grupām, mēs palīdzam klientiem ātrāk saprast, kurš risinājums viņiem ir piemērotākais, un pieņemt pārliecinošākus lēmumus par savu nākotnes kapitālu," norāda "SEB Investment Management" valdes priekšsēdētājs Jānis Rozenfelds.
Plānu nosaukumu maiņa notiek automātiski, un klientiem nav jāveic nekādas papildu darbības. Savukārt ieguldījumu stratēģijas un uzkrājumu pārvaldīšanas principi nav mainījušies. Jaunā pieeja palīdzēs iedzīvotājiem labāk izprast, ka jaunākā vecumā pensiju uzkrājumam parasti piemērotāki ir aktīvāki plāni ar augstāku izaugsmes potenciālu, savukārt, tuvojoties pensijas vecumam, būtiskāka kļūst uzkrātā kapitāla saglabāšana un stabilitāte.
Papildus tam SEB informē, ka no 2026. gada 1. janvāra samazinātas fiksētās komisijas maksas gandrīz visiem pensiju 2. līmeņa plāniem, savukārt SEB indeksu plānam komisijas maksa saglabāta nemainīgi zema. Tas nozīmē, ka lielāka daļa no klientu veiktajām iemaksām paliek viņu uzkrājumā. Ņemot vērā, ka pensiju uzkrāšana ir ilgtermiņa process, pat šķietami nelielas izmaiņas komisiju apmērā laika gaitā var būtiski palielināt uzkrāto pensijas kapitālu.
SEB aicina klientus pārliecināties, vai viņu pensiju 2. līmeņa plāns atbilst pašreizējam vecumam un ilgtermiņa finanšu mērķiem. Informācija par izvēlēto plānu un tā atbilstību vecumam ir pieejama SEB internetbankā, kā arī interesentiem iespējams saņemt konsultācijas SEB mājaslapā un klientu apkalpošanas vietās.