Administratīvā rajona tiesa atsaka Igaunijas pašvaldības Mulgi pieteikumu pret Valmieru. Netiek zaudētas cerības, ka “Utilitas” projekts tiks realizēts
Vakardien ziņojām, ka Igaunijas Mulgi pašvaldība mēģināja vērsties tiesā pret Valmieras novada pašvaldību, iebilstot pret “Utilitas” iecerēto Lode–Peņujas vēja parka būvniecību tieši pie Latvijas–Igaunijas robežas.
Vakardien Administratīvā rajona tiesa Jauns.lv informēja, ka lēmums par pieteikumu vēl nav pieņemts, bet šodien apstiprināja, ka ar Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2026. gada 2. februāra lēmumu atteikts pieņemt Igaunijas Republikas Mulgi pagasta pašvaldības pieteikumu, jo tas nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā.
Tiesas lēmumu var pārsūdzēt Senāta Administratīvo lietu departamentā 14 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas.
Igauņu skatījums:
Mulgi pašvaldība uzskata, ka Valmieras novada dome, 23. decembrī apstiprinot vēja parka daļu Latvijas pusē, nav pietiekami ņēmusi vērā ietekmi uz Igaunijas pierobežas ciemiem Laatri un Peņuju. Par lēmumu tika paziņots tikai 12. janvārī, kad termiņš tā apstrīdēšanai jau bija gandrīz beidzies.
“Latvijas likumi neparedz iespēju apstrīdēt domes lēmumu tāpat kā Igaunijā,” kaimiņvalsts medijam “Postimees” norāda Mulgi pašvaldības vadītājs Imre Jugomē.
Pašvaldība uzsver, ka plānotās turbīnas Latvijā atradīsies “ļoti tuvu Igaunijas apdzīvotām vietām”, savukārt “tuvākās apdzīvotās vietas Latvijas pusē esot vairāk nekā piecu kilometru attālumā”.
Projekta realizētājs “Utilitas Wind” gan precizē, ka tuvākais Latvijas ciems – Arakste – atrodas tikai 1,3 kilometru attālumā no turbīnām.
Peņujas iedzīvotāji norāda, ka viņiem “neesot bijusi reāla iespēja ietekmēt projektu”, jo iesaistes pasākumi notikuši tikai pēc ietekmes uz vidi novērtējuma pabeigšanas.
“Utilitas Wind” savukārt uzsver, ka projekts atbilst visu normatīvo aktu prasībām, ir apstiprināts kā pārrobežu projekts Eiropas Komisijā un ka ietekme uz vidi izvērtēta abās valstīs.
Lode–Peņujas vēja parkā kopumā paredzētas 33 vēja turbīnas – 19 Latvijā un 14 Igaunijā, taču turbīnu skaits Latvijas pusē samazināts par vienu. Projekta kopējās izmaksas sasniedz līdz 296 miljoniem eiro, un tas saņēmis 26,6 miljonu eiro ES atbalstu.
“Postimees” vēsta, ka Mulgi pašvaldību Latvijas tiesā pārstāvēs juridiskā firma “Ellex Raidla”. Pašvaldība uzsver, ka tās mērķis nav konflikts ar kaimiņiem, bet gan pierobežas iedzīvotāju tiesību aizsardzība.