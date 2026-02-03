Pēc Helmaņa atkāpšanās: iezīmējas iespējamie kandidāti Ogres domes vadībai
Ogres novada domes priekšsēdētāja amatam plāno virzīt esošo domes priekšsēdētāja vietnieku Andri Krauju (NA), bet domes priekšsēdētāja vietnieka amatam - deputātu Jāni Iklāvu (NA), liecina aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija.
Krauja jau kopš pagājušā gada augusta, kad domes priekšsēdētājam Egilam Helmanim (NA) iestājās darba nespēja, pildīja Ogres novada domes priekšsēdētāja pienākumus.
Iklāvs ir domes deputāts, Attīstības un infrastruktūras komitejas priekšsēdētājs, Finanšu komitejas un Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas loceklis, Ogresgala bērnudārza "Ābelīte" vadītājas vietnieks izglītības jomā, kā arī 5. Ogresgala skautu un gaidu vienības priekšnieks.
Kā vēstīts, otrdien sasaukta Ogres novada domes ārkārtas sēde, kurā lems par domes priekšsēdētāja un viņa vietnieka ievēlēšanu. Domes ārkārtas sēde sasaukta pēc tam, kad domes priekšsēdētājs Helmanis paziņoja par atkāpšanos no amata.
Kā ziņots, ka Veselības inspekcija (VI) iepriekš pārbaudīja Ogres mēram izsniegtās darbnespējas lapas pamatotību. "TV3 ziņas" pirmdien vēstīja, ka tā atzīta par pamatotu, nekonstatējot pārkāpumus ārstniecības personu rīcībā.
Pagājušajā nedēļā, 29. janvārī, notika Ogres novada domes sēde, kuru pēc ilgāka laika vadīja Helmanis. Sākot domes sēdi, Ogres mērs paziņoja, ka ir atgriezies un atsācis pildīt darba pienākumus.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) tajā pašā dienā pieprasīja Helmanim sniegt skaidrojumu, kāpēc viņš pilda Ogres mēra pienākumus bez likumā prasītās speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam. Ministrs prasīja Helmanim sniegt paskaidrojumu piecu darbdienu laikā.
Helmanis pēc tam apgalvoja, ka pamazām aizpilda nepieciešamos dokumentus pielaides valsts noslēpumam iegūšanai.
Otrdienas rītā, pēc Helmaņa paziņojuma par atkāpšanos, pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis sacīja, ka viņa rīcībā nav informācijas par to, ka Helmanis būtu iesniedzis pieprasījumu pielaides valsts noslēpumam saņemšanai.
Pēc pērn vasarā notikušajām pašvaldību vēlēšanām Helmani par Ogres mēru dome ievēlēja 2025. gada 27. jūnijā. Nepilnu mēnesi vēlāk, 16. jūlijā, domes sabiedrisko attiecību pārstāvji paziņoja, ka dienu iepriekš Helmanis apšaudes laikā Ukrainā esot ticis ievainots, nesniedzot sīkāku informāciju par negadījuma apstākļiem un kaitējumu politiķa veselībai.
Pēc šī gadījuma Helmanis nonāca "uz slimības lapas" un ilgu laiku bija vienīgais Latvijas pašvaldības vadītājs, kurš nav pieprasījis pielaidi valsts noslēpumam, vienlaikus solot aizpildīt pielaides valsts noslēpumam saņemšanai nepieciešamo anketu, "tiklīdz būs atguvis veselību".
Ogres domes opozīcijas pārstāvji gan apšaubīja slimības lapas pamatotību, jo politiķis arī oficiālās darbnespējas laikā redzēts domē un televīzijā. Opozīcija arī nesekmīgi mēģināja panākt Helmaņa nomaiņu, kas tika pamatota ar viņa ilgstošo prombūtni.