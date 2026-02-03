Stipra sala dēļ izmaiņas Skultes un Siguldas vilcienu kustības grafikā stāsies spēkā tikai no 13. februāra
VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) informē, ka plānotās izmaiņas vilcienu kustības grafikā Skultes un Siguldas virzienā, kurām bija paredzēts stāties spēkā no 4. februāra, netiek ieviestas.
LDz tehniskā komisija, veicot būvdarbu posma apskati Zemitānu stacijā, konstatēja, ka būvdarbu veicējs nav pabeidzis darbus paredzētajā termiņā, ko šobrīd papildus ietekmē arī sarežģītie laikapstākļi - stiprais sals, līdz ar to no 4.februāra nav iespējams uzsākt vilcienu kustību atbilstoši plānotajam grafikam. LDz prioritāte ir pasažieru un satiksmes drošība, tādēļ pieņemts lēmums pagarināt būvdarbus šajā posmā līdz 12. februārim.
Līdz 12. februārim paliek spēkā vilcienu kustības grafiks, kas ieviests no 6. janvāra, paredzot vilcienu kustību Skultes un Siguldas virzienā atbilstoši līdzšinējai satiksmes organizācijai būvdarbu laikā. Jaunais vilcienu kustības grafiks stāsies spēkā no 13. februāra pēc būvdarbu posma pabeigšanas un drošas satiksmes pārslēgšanas.
Kā vilcieni kursē šobrīd (grafiks spēkā līdz 12. februārim):
Maršrutā Rīga–Valga–Rīga visi vilcieni kursē pēc koriģēta kustības grafika. Vairums Siguldas virziena vilcienu posmā starp Rīgas Centrālo staciju un Zemitāniem brauc ilgāk nekā ierasts. Atsevišķos reisos vilcieni šajā posmā kursē pa citu maršrutu, un, braucot virzienā uz vai no Rīgas Centrālās stacijas, Jāņavārtu stacijas teritorijā maina braukšanas virzienu. Šajos gadījumos ceļā starp Rīgas Centrālo staciju un Zemitāniem jārēķinās ar aptuveni 30 minūtēm.
Divos reisos pasažieriem ir paredzēta pārsēšanās Zemitānu stacijā:
• no vilciena Nr. 6110 Rīga (7.56) – Skulte (9.05) uz vilcienu Nr. 830 Zemitāni (8.16) – Sigulda (9.16);
• no vilciena Nr. 865 Valmiera (4.56) – Zemitāni (7.00) uz vilcienu Nr. 6105 Skulte (6.05) – Rīga (7.15).
Vilcienu kustības laiki ir savstarpēji saskaņoti, un pārsēšanās laiks ir aptuveni sešas minūtes. Pasažieriem nepieciešams iegādāties vienu biļeti, ja šis posms tiek izmantots kā daļa no brauciena Siguldas vai Valmieras virzienā.
Maršrutā Rīga–Skulte–Rīga vilcieni kursē pēc koriģēta kustības grafika. Darba dienās atsevišķi vilcieni uz un no Vecāķiem, Carnikavas un Saulkrastiem kursē tikai no vai līdz Zemitānu stacijai, nevis Rīgas Centrālajai stacijai.
LDz atvainojas par sagādātajām neērtībām un pateicas par sapratni.