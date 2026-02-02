Traģēdija Preiļos: nodegot 180 kvadrātmetrus plašai mājai, bojā gājis cilvēks
Preiļos svētdien ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks, līdz ar to kopumā pēdējās trīs diennaktīs ugunsnelaimēs dzīvību zaudējuši trīs cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Svētdienas vakarā saņemts izsaukums uz Preiļu novadu, kur dega vienstāva dzīvojamā māja pilnā 180 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks.
Tāpat svētdien saņemts izsaukums uz Meiju ceļu Jelgavā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas piecu kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā cieta un tika izglābts cilvēks.
Svētdienas vakarā glābēji steidzās arī uz Ropažu ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas ceturtajā stāvā dega dzīvoklis 30 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās pieci cilvēki. Ugunsdzēsēji izglāba vienu cilvēku, kurš notikumā cieta.
Jau ziņots, ka piektdienas vakarā ugunsgrēkā Liepājā gāja bojā cilvēks. Tās pašas dienas vakarā ugunsgrēkā dzīvību zaudēja cilvēks Jelgavas novadā.