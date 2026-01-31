VIDEO: Teikā netālu no "Virši" degvielas uzpildes stacijas izcēlies ugunsgrēks
Sestdien, 31. janvārī, Rīgā Teikas apkaimē izcēlies ugunsgrēks — par notiekošo ziņo vietējās “Facebook” kopienas iedzīvotāji.
Pēc publicētās informācijas, ugunsgrēks izcēlies netālu no degvielas uzpildes stacijas “Virši”.
Sociālajos tīklos publicētas vairākas fotogrāfijas un video, kuros redzami dūmi un operatīvo dienestu darbs.
Kā informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, ugunsgrēks izcēlies angārā Viskaļu ielā. Izsaukums saņemts plkst. 15.49. VUGD pārstāvji norāda, ka ugunsgrēks patlaban ir lokalizēts. Notikuma vietā dega angārs 500 kvadrātmetru platībā.
Plkst. 16.48 liesmu izplatīšanās ierobežota. Ugunsdzēsēji turpina darbu notikuma vietā, patlaban notiek konstrukciju jaukšanas un liešanas darbi.
Notikuma vietā ieradušies mediķi un policija, taču, kā norādīja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvji, cietušo neesot.
Valsts policija ziņo, ka slēgta satiksme posmā no Čiekurkalna 1. līnijas līdz Čiekurkalna 2. līnijai.