Noskaidrotas jaunas ziņas par traģisko ugunsgrēku deviņstāvu ēkā Ventspilī
Traģiskajā ugunsgrēkā Ventspilī, kas otrdienas rītā plosījās kādā deviņstāvu ēkas dzīvoklī Inženieru ielā, bojā gājusi 63 gadus veca sieviete.
Kaimiņš, kas dzīvo blakus liesmu skartajam dzīvoklim, raidījumam "Degpunktā" atklāj, ka uguns dzīvoklī plosījās spēcīgi. "Kad ugunsdzēsēji atvēra durvis, neko nevarēja redzēt. Visur bija uguns. Šausmas!" pauž vīrietis.
Bet nama iedzīvotāja Valentīna pauž, ka ugunsgrēks izcēlās sildīšanas iekārtas dēļ. "Viņai esot bijusi veca spirālveida sildierīce, un, šķiet, ugunsgrēks izcēlās no tās," norāda sieviete. Tāpat nama iedzīvotāja norāda, ka 63 gadus vecā sieviete nosmaka no dūmiem, un kad ieradās glābēji, viņa jau bija mirusi. Bet bojāgājušās izkļūšanu no dzīvokļa pašas spēkiem, visticamāk, apgrūtināja tas, ka sievietei bija kustību traucējumi.
VUGD KRP Ventspils daļas komandieris Jānis Seņkāns skaidro, ka bija vairāki faktori, kas apgrūtināja glābšanas darbus. "Apgrūtinājums bija spēcīgais piedūmojums un tas, ka dzīvoklī bija sakrāmētas daudz sadzīves mantas, kas apgrūtināja pārvietošanos pa dzīvokli un glābšanas darbus. Tāpat arī fakts, ka dzīvoklī nebija uzstādīts dūmu detektors," pauž glābējs.
Jau ziņots, ka otrdienas, 27. janvāra, rītā traģisks ugunsgrēks izcēlās kādā deviņstāvu dzīvojamā mājā Ventspilī. Kā Jauns.lv ziņoja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), izsaukums tika saņemts pirms plkst. 9.00. Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji secināja, ka kādā dzīvoklī ēkas pirmajā stāvā izcēlies ugunsgrēks - tajā dega sadzīves mantas 10 kvadrātmetru platībā. No ēkas tika izglābti 10 cilvēki, no tiem septiņi ar glābšanas masku palīdzību, bet trīs ar bomkāpņu palīdzību. Ugunsgrēks tika likvidēts plkst. 10.02.
Bet Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) Jauns.lv ziņoja, ka ierodoties notikuma vietā mediķi konstatēja viena cilvēka nāvi. Evakuētajiem nama iemītniekiem mediķu palīdzība nebija nepieciešama.