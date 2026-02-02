Preiļu novada dome apstiprinājusi 2026. gada budžetu: izdevumi krietni pārsniedz ieņēmumus
Preiļu novada dome ir apstiprinājusi 2026. gada budžetu, kas paredz gan pašvaldības autonomo funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu nodrošināšanu, gan mērķtiecīgas investīcijas novada attīstībā.
Izstrādājot budžetu, pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu pakalpojumus sabiedrībai svarīgās jomās, saglabājot pašvaldības finanšu līdzsvaru ilgtermiņā.
2026. gadā pašvaldības ieņēmumi plānoti 34,1 miljona eiro apmērā, savukārt izdevumi – 40,0 miljoni eiro. Izdevumu pārsvars pār ieņēmumiem tiks segts no iepriekšējo gadu uzkrājumiem un finansēšanas avotiem. Lielāko ieņēmumu daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (31,83 %), valsts dotācijas un mērķdotācijas (22,99 %), kā arī pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda līdzekļi (17,84 %). Būtiska nozīme ir arī Eiropas Savienības fondu finansējumam (17,2 %), kas ļauj īstenot infrastruktūras, sociālos un attīstības projektus.
Lielākā daļa izdevumu 2026. gadā paredzēta izglītībai (36,18 %), teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (34,16 %) un sociālajai aizsardzībai (12,48 %). Vienlaikus turpinās darbs pie izdevumu optimizācijas – vispārējo valdības dienestu izdevumi 2026. gadā ir samazināti par 7,84 %, kas ļauj vairāk līdzekļu novirzīt tieši iedzīvotājiem nozīmīgām jomām.
Būtiski pieaudzis pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanai un būvprojektu izstrādei, veicinot sakārtotu un pievilcīgu dzīves vidi. Tāpat turpinās ieguldījumi ceļu, ielu un komunālās infrastruktūras uzturēšanā un attīstībā visā novada teritorijā.
Izglītības jomā arī 2026. gadā saglabāts vecāku līdzmaksājums 5.–12. klašu audzēkņu ēdināšanai 0,80 eiro apmērā par dienu, pārējo ēdināšanas izmaksu daļu sedzot no pašvaldības budžeta. Savukārt trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem šis atbalsts saglabāsies 100 % apmērā. Tas ļauj nodrošināt pieejamas pusdienas skolēniem un mazināt slogu ģimenēm.
Sociālās aizsardzības jomā budžetā paredzēti papildu atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem. No 2026. gada tiek paaugstināts bērna piedzimšanas pabalsts no 250 eiro uz 350 eiro. Tāpat budžetā ieplānoti līdzekļi vienreizēja 40 eiro pabalsta izmaksai mācību gada sākumā mācību līdzekļu iegādei trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem.
Kopumā 2026. gada budžets veidots ar mērķi nodrošināt stabilu pašvaldības darbu, saglabāt būtiskos pakalpojumus iedzīvotājiem un vienlaikus turpināt Preiļu novada attīstību. Lai budžeta sadalījums būtu pārskatāmāks, ir izveidotas vizualizācijas par pašvaldības plānotajiem ieņēmumiem un izdevumiem.