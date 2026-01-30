KNAB vērtēs Rēzeknes domes lēmumu atsaukt pārbaudi mēra sievas firmas objektā
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs vērtēs "Jaunās vienotības" Saeimas frakcijas vadītāja Edmunda Jurēvica iesniegumu, kurā viņš prasa izvērtēt iespējamo interešu konfliktu saistībā ar pārbaudes atsaukšanu Rēzeknes domes priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča ("Kopā Latvijai"/LPV) sievas Olgas Bartaševičas firmas īpašumā, ko saistībā ar bažām par nelegāli izbūvētu siltumtrasi bija lūgusi veikt pašvaldības pagaidu administrācija.
KNAB apstiprināja, ka šāds iesniegums ir saņemts. KNAB atbilstoši savai kompetencei izvērtēs iesniegumā minēto informāciju. Jurēvics iesniegumā raksta, ka šo lēmumu ar Bartaševiča dalību pieņēmusi dome. Tomēr domes priekšsēdētāja padomniece Nataļja Jupatova skaidroja, ka dome kā lēmējinstitūcija šādu lēmumu nav pieņēmusi.
Vienlaikus Jurēvics iesniegumā KNAB pauž bažas par interešu konfliktu konkrētā lēmuma pieņemšanā, ņemot vērā, ka pārbaudes subjekts ir Rēzeknes domes priekšsēdētāja pirmās pakāpes radinieks.
Tāpat viņš skaidro, ka nav saprotams šāda atsaukuma pamatojums, ņemot vērā, ka minēto pārbaudi lūdza sākt Rēzeknes domes pagaidu administrācija, kas tika izveidota, jo viedas administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa (JV) 2023. gadā atstādināja no amata toreizējo Rēzeknes domes priekšsēdētāju Bartaševiču, pamatojot šo lēmumu ar būtiskiem un sistemātiskiem pārkāpumiem, vadot domes darbu un atbildot par pašvaldības budžeta izpildes procesa organizāciju un vadību.
Politiķis atsaucas uz likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", kurā teikts, ka "interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses".
Atbilstoši šim likumam radinieks ir tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns (arī adoptētais), mazbērns, brālis, māsa, pusbrālis, pusmāsa, laulātais.
Savukārt atbilstoši likumam "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" valsts amatpersona nekavējoties rakstveidā sniedz informāciju augstākai valsts amatpersonai vai koleģiālajai institūcijai par pašas, savu radinieku vai darījumu partneru mantisko vai citu personisko ieinteresētību kādas darbības veikšanā, kura ietilpst tās amata pienākumos. Tāpat, saskaņā ar šo likumu, valsts amatpersona atsakās no tās amata pienākumu veikšanas vai valsts amatpersonas amata savienošanas visos gadījumos, kad ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta tās darbības objektivitāte un neitralitāte.
Ievērojot minēto, Jurēvics lūdz KNAB izvērtēt, vai Bartaševiča kā Rēzeknes domes priekšsēdētāja dalībā iepriekšminētā lēmuma pieņemšanā ir saskatāms interešu konflikts likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē.
Jau ziņots, ka Rēzeknes pagaidu administrācijai bija radušās bažas, ka uz to brīdi bijušā pilsētas mēra sievas firmai piederošā īpašumā ir nelegāli izbūvēta siltumtrase, lai pieslēgtos privātajam siltumražotājam, tāpēc administrācija vērsās Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) ar lūgumu pārbaudīt informāciju par iespējamu patvaļīgu būvniecību. Tomēr nebija skaidrs, kam un kā pienākas pārbaudi veikt.
Pērnā gada vasarā Valsts zemes dienestam (VZD) neizdevās veikt pārbaudi SIA "B&B Struktūra" objektā, jo Bartaševiča bija atvaļinājumā.
Bet 2025. gada decembrī dienests ir saņēmis vēstuli no Rēzeknes pašvaldības, kurā pašvaldība atsauc savu lūgumu veikt ēkas apsekošanu apvidū un pārbaudīt kadastra datu atbilstību faktiskai situācijai dabā. Pašvaldība iesniegumu atsaukusi, jo objektā Rīgas ielā 1b neesot konstatēti pārkāpumi.
VZD arī ir pārbaudījis Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos pēdējos ēkas kadastrālās uzmērīšanas datus un neatbilstības iesniegtajos datos nav konstatējis.
Tomēr, neskatoties uz to, ka pašvaldība ir atsaukusi savu ierosinājumu veikt ēkas apsekošanu apvidū un VZD nav konstatējis neatbilstības tā rīcībā esošajos datos, VZD nosūtīja vēstuli pašvaldības pārvaldei, kura pilda Rēzeknes novada būvvaldes funkciju, ar aicinājumu atbilstoši būvniecības jomu regulējošiem normatīviem aktiem veikt objekta apsekošanu apvidū un pieaicināt uz apsekošanu arī VZD pārstāvjus.
Portāls "Delfi" iepriekš vēstīja, ka Bartaševičas firmas īpašums vien par mata tiesu palicis viņas vīra pārraudzībā, jo ēkas Rēzeknē, Rīgas ielā 1b, platība ir 999,9 kvadrātmetri. Tātad, lai BVKB tur varētu veikt pārbaudi, trūkst vien 0,1 kvadrātmetra.
Portāls "Delfi" VZD noskaidrojis, ka ēkas Rēzeknē, Rīgas ielā 1b, kadastrālā uzmērīšana apvidū veikta 2021. gada 8. novembrī. Savukārt 2022. gada 17. janvārī apvidū tika uzmērīta arī pieminētās ēkas telpu grupa.
VZD skaidro, ka telpu mērījumus būvju kadastrālās uzmērīšanas procesā veic atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, un mērījumu precizitāte ir +/- 0,02% mērījumiem līdz astoņiem metriem un +/- 0,25% mērījumiem, kas ir lielāki par astoņiem metriem. Tādējādi telpas platība tiek noapaļota līdz 0,1 kvadrātmetram. Saskaitot katras telpas noteikto platību, tiek iegūta ēkas kopējā platība.
Praksē gan reti sastopamas situācijas, kad īpašuma platība ir tik tuvu 1000 kvadrātmetru robežai. "Delfi" noskaidrojis, ka no 1 379 584 Latvijā patlaban reģistrētajām ēkām vien 29 platība ir robežās no 999,0 kvadrātmetriem līdz 999,9 kvadrātmetriem.