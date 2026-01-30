Sabiedrība
Šodien 16:21
Pavasarī notiks vienotie iestājpārbaudījumi Rīgas valsts ģimnāzijās
Lai skolēni varētu iestāties Rīgas valsts ģimnāziju 7. un 10. klasēs 2026./2027. mācību gadā, pavasarī tiks organizēti vienotie iestājpārbaudījumi, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļā.
Vienotais iestājpārbaudījums matemātikā Rīgas valsts ģimnāziju 7. klasēs plānots 25. aprīlī plkst. 10, savukārt iestājpārbaudījums matemātikā Rīgas valsts ģimnāziju 10. klasēs plānots 2. jūnijā plkst. 10.
Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē" pašvaldība noteiks vienotu kārtību skolēnu uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmās, tai skaitā valsts ģimnāzijās.
Plašāka informācija par iestājpārbaudījumu norisi un pieteikšanās kārtību tiks publicēta Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājaslapā.