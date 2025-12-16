Svešvalodas centralizēto eksāmenu varēs aizstāt ar vairākiem starptautiskiem testiem
2025. gada 16. decembrī Ministru kabinets apstiprinājis grozījumus noteikumos par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā, atvieglojot aizstāšanas procedūru un papildinot starptautisko testēšanas institūciju loku.
Jau iepriekš ziņots, ka svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā var aizstāt ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā, ja skolēns vispārējās vidējās izglītības apguves laikā ir nokārtojis starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu un ir izpildījis attiecīgajam mācību satura apguves līmenim noteiktās minimālās prasības iegūtajam vērtējumam. Pārbaudījumā iegūtais vērtējums nedrīkst būt zemāks par B2 līmeni, aizstājot optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmenu, un C1 līmeni, aizstājot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmenu, kā arī starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegtajam dokumentam jābūt derīgam paredzētajā vidējās izglītības attiecīgā līmeņa svešvalodu eksāmena dienā.
16. decembrī apstiprinātajos Ministru kabineta noteikumu grozījumos starptautisko testēšanas institūciju pārbaudījumu loks tiek papildināts ar Oxford University Press organizētiem pārbaudījumiem Oxford Test of English un Oxford Test of English Advanced un British Council organizētajiem pārbaudījumiem Aptis ESOL General un Aptis ESOL Advanced. Tāpat noteikts, ka skolēniem augstākā līmeņa centralizētā eksāmena aizstāšanai vairs nebūs jāiesniedz piekļuves materiāli un izglītības iestāžu pedagogiem nebūs jāveic piekļuves materiālu novērtēšana, tādējādi atvieglojot svešvalodas centralizētā eksāmena aizstāšanas procedūru.
Papildus precizēts termiņš skolēnu pieteikumu iesniegšanai izglītības iestādē par svešvalodas centralizētā eksāmena aizstāšanu, un termiņš, līdz kuram Valsts izglītības attīstības aģentūra pārbauda starptautiskās institūcijas pārbaudījuma dokumentā norādītās informācijas autentiskumu un Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā sniedz atzinumu par dokumenta pārbaudes rezultātiem.
Skolēnam, kurš vēlas aizstāt svešvalodas eksāmenu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu, no attiecīgā mācību gada 1. februāra līdz ne vēlāk kā astoņām nedēļām pirms svešvalodas eksāmena norises jāiesniedz izglītības iestādes vadītājam iesniegums ar lūgumu aizstāt svešvalodas eksāmenu ar institūcijas pārbaudījumu un iegūtā dokumenta kopija, uzrādot tā oriģinālu. Valsts izglītības attīstības aģentūra ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms eksāmena norises sniegs atzinumu par starptautiskas testēšanas institūcijas izsniegto dokumentu, un izglītības iestādes vadītājs triju darbdienu laikā pēc atzinuma saņemšanas pieņems lēmumu par svešvalodas eksāmena aizstāšanu ar institūcijas pārbaudījumu vai par atteikumu aizstāt svešvalodas eksāmenu ar institūcijas pārbaudījumu.
Ar Ministru kabineta noteikumiem Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumos Nr. 795 "Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā" var iepazīties tiesību aktu portālā.