Austrumu slimnīcu vadīs līdzšinējais valdes loceklis Beļuns
Par Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) jauno valdes priekšsēdētāju izvēlēts līdzšinējais valdes loceklis Vadims Beļuns.
Beļuns kopš 2024. gada novembra ir bijis slimnīcas valdes locekļa amatā.
Valdes priekšsēdētāja pienākumus viņš sāks pildīt 2. februārī.
Beļuns par Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētāju iecelts atklāta konkursa rezultātā, kurā piedalījās 14 pretendenti.
Stratēģiskajā redzējumā par RAKUS attīstību Beļuns uzsver slimnīcas izveidi par Baltijas mēroga ārstniecības, izglītības un zinātnes izcilības centru. Šī mērķa sasniegšanai kā galvenās aktuālās prioritātes izvirzīta stratēģisko infrastruktūras projektu īstenošana, tostarp stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" pārbūve un stacionāra "Infekciju slimību un plaušu veselības centrs" korpusa būvniecība.
Tāpat starp viņa prioritātēm esot finanšu ilgtspējas nodrošināšana, personāla iesaistes stiprināšana un ilgtspējīga piesaiste, digitalizācija un procesu automatizācija, jaunu medicīnas tehnoloģiju ieviešana un sadarbības stiprināšana ar klīniskajām universitāšu slimnīcām Latvijā un citās Baltijas valstīs ārstniecības, aprūpes, izglītības un pētniecības jomās.
Slimnīcā norāda, ka Beļunam ir plaša pieredze veselības aprūpes un organizāciju vadībā privātajā un publiskajā sektorā.
Kopš 2022. gada viņš vada Austrumu slimnīcas Laboratorijas dienestu. Viņa vadībā īstenota laboratoriju strukturālā reorganizācija, ieviesti digitāli laboratorisko izmeklējumu nosūtījumi, apvienotas informācijas sistēmas un stiprināta sadarbība ar reģionālajām slimnīcām.
Privātajā sektorā Beļunam ir 20 gadu pieredze darbā vadošos amatos starptautiskajās farmācijas kompānijās Latvijā un Lietuvā.
Beļunam esot RAKUS valdes sastāvā, īstenoti vairāki efektivizācijas un optimizācijas pasākumi, kā arī sadarbībā ar Veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu stabilizēta slimnīcas finansiālā situācija.
Austrumu slimnīcas padomes priekšsēdētāja Zane Kotāne norāda, ka lēmums Beļunu iecelt valdes priekšsēdētāja amatā pieņemts, balstoties uz viņa profesionālo pieredzi, līdzšinējo darbu slimnīcā un spēju nodrošināt attīstības kursa nepārtrauktību.
Beļuns apvienojot stratēģisku redzējumu ar praktisku vadības pieredzi, kas esot īpaši svarīgi pašreizējā slimnīcas attīstības posmā.
RAKUS padome sagaida mērķtiecīgu stratēģisko projektu īstenošanu, finanšu ilgtspēju un organizācijas stiprināšanu kopumā.
Jau vēstīts, ka pērn 16. septembrī RAKUS padome izsludināja konkursu uz slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatu.
Līdzšinējais Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs profesors Haralds Plaudis piekrita valdes priekšsēdētāja pienākumus pildīt ne ilgāk kā līdz savu valdes locekļa pilnvaru beigām šī gada 3. janvārī.
Iepriekšējais valdes priekšsēdētājs pirms Plauža stāšanās šajā amatā bija Normunds Staņēvičs, kurš par atkāpšanos paziņoja pērn maija beigās. Viņš slimnīcu vadīja kopš 2023. gada 27. aprīļa un šādu lēmumu pieņēma, nespējot konstruktīvi sadarboties ar padomi, kā arī atšķirīgas veselības nozares nākotnes vīzijas dēļ.
Austrumu slimnīcas valdes locekļa amata kandidātu atlasei un izvērtēšanai tika izveidota nominācijas komisija, kuras sastāvu veidoja Austrumu slimnīcas padomes loceklis Valts Ābols, Austrumu slimnīcas padomes locekle Jolanta Roze, Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante Dagnija Zepa, Veselības ministrijas valsts sekretāres vietnieks veselības politikas jautājumos Svens Henkuzens, Latvijas onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības "Onkoalianse" valdes loceklis Harijs Gals un Latvijas Ārstu biedrības pārstāve Valentīna Berga.
Atšķirībā no iepriekšējās reizes, šoreiz nominācijas komisijas sastāvā nebija iekļauts Ārvalstu investoru padomes pārstāvis.