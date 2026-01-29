24. februārī Latvijas Nacionālajā operā notiks spēka koncerts Ukrainas atbalstam
Š.g. 24. februārī plkst. 20.30 Latvijas Nacionālā opera kļūs par vietu, kur māksla pārtop rīcībā. Spēka koncertā Ukrainas atbalstam “Palīdzi izvest Ukrainas aizstāvjus no nāves” Latvijas vadošie mūziķi un skatuves mākslinieki apvienosies, lai vāktu līdzekļus Ukrainas karavīru dzīvību glābšanai.
Koncertu organizē fonds “Uzņēmēji mieram” sadarbībā ar VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” un tehnoloģiju partneri “Tet”. Koncerts būs skatāms arī televīzijas kanāla “TV360” tiešraidē un citās digitālajās platformās, ļaujot ikvienam Latvijā un ārpus tās atbalstīt Ukrainu.
NATO valstīs tiek ievērots tā sauktais “zelta stundas” princips 10–1–2, kas paredz 10 minūtes pirmās palīdzības sniegšanai, vienu stundu kvalificētai medicīniskajai palīdzībai un divas stundas specializētai ārstēšanai. Taču frontes līnijas apstākļos Ukrainā šo standartu ievērošana bieži nav iespējama – intensīva apšaude, dronu draudi un iznīcināta infrastruktūra būtiski kavē gan mediķu piekļuvi, gan ievainoto evakuāciju. Evakuācijas ceļš no frontes līnijas līdz brigādes medicīniskās palīdzības punktam var sasniegt līdz pat 20 kilometriem un ilgt 24 stundas vai pat ilgāk, tāpēc katrs ieguldījums evakuācijas ātruma palielināšanā tieši nozīmē izglābtas dzīvības.
“Šis koncerts ir par ļoti konkrētu palīdzību. Mūsdienu karā, kur dominē droni un nepārtraukta tehnoloģiju attīstība, ievainoto evakuācija no frontes līnijas ir kļuvusi ārkārtīgi sarežģīta un bīstama. Katrs izvests karavīrs nozīmē izglābtu dzīvību, iespēju atgriezties ģimenē un spēju Ukrainai turpināt aizstāvēt savu valsti. Tieši tāpēc kampaņas mērķis ir nodrošināt transportu, zemes dronu sistēmas, sakaru, energoapgādes un nakts redzamības risinājumus, kas ļauj ievainotos droši nogādāt līdz nākamajam palīdzības posmam,” uzsver fonda “Uzņēmēji mieram” direktore Laura Skrodele.
Koncerts sāksies plkst. 20.30, un tā programma veidota kā muzikāls un dokumentāls vēstījums. Spēka koncertā uzstāsies Sinfonietta Rīga, Aleksandrs Antoņenko, Uldis Marhilēvičs, Linda Leen, Koris Maska, Reinis Zariņš, Rīgas Gospeļkoris un Kristīne Prauliņa, Fiņķis, The Sound Poets, Rihards Zaļupe, Jānis Lūsēns, Aija Vītoliņa, Zigfrīds Muktupāvels, Kautkaili, Intars Busulis un Abonementa orķestris, Ivanna Katana, Raimonds Martinovs, Artūrs Čukurs un Ansis Bētiņš. Mākslinieku sastāvs koncerta programmai tiks papildināts.
Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšsēdētājs Sandis Voldiņš norāda: "Kultūra nav tikai izklaide - tā ir rīcība, kurai arī Latvijas vēsturē ir bijusi izšķiroša loma. Esam gandarīti par iespēju sniegt savu atbalstu, palīdzot glābt ievainotos Ukrainā un sekmējot spēju turpināt cīņu par brīvību. Atbalsts Ukrainai ir mūsu vērtību pārbaude, un mēs izvēlamies rīcību."
Ziedot būs iespējams visa koncerta laikā, izmantojot ziedojumu tālruni un QR kodu, kas būs redzams televīzijas tiešraidē un digitālajās platformās, kā arī turpinot ziedojumus veikt labdarības kampaņas “Uzņēmēji mieram” mājaslapā.