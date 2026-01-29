Zanda Kalniņa-Lukaševica: "Pasaule ir sajukusi prātā"
Pasaule ir sajukusi prātā, Saeimas ārpolitikas debatēs atzina Saeimas priekšsēdētājas biedre, Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV).
Kalniņa‑Lukaševica norādīja, ka "pasaule ir sajukusi prātā", diplomāti to sauc par pārmaiņu laikmetu, taču cilvēki to sauc daudz tiešāk.
Viņas ieskatā līdzšinējā starptautiskā kārtība zaudē stabilitāti un kļūst vairāk par pagātnes atsauci, tādēļ līdzīgi domājošām mazām un vidējām valstīm jāpieņem skaidrs lēmums par savu turpmāko ceļu. Latvija var būt daļa no jaunās starptautiskās kārtības tikai kopā ar partneriem, nezaudējot vērtības un sabiedrotos, sacīja politiķe.
Kā galveno prioritāti Kalniņa‑Lukaševica izcēla drošību - Eiropas un Latvijas vērtību aizsardzību, vēlēšanu integritātes stiprināšanu, Krievijas agresijas ierobežošanu un transatlantiskās alianses nozīmi. Viņa norādīja, ka stabilitāti balsta arī ekonomikas noturība, kas sasniedzama ar Eiropas Savienības sadarbību, investīcijām un eksporta izaugsmi, kā arī ciešāka Latvijas cilvēku iesaiste dažādos procesos.
Runājot par darbu Eiropas Padomes Parlamentārajā asamblejā, Kalniņa‑Lukaševica atgādināja, ka Latvija šajā organizācijā darbojas jau vairāk nekā 30 gadus un šajā laikā kļuvusi par ietekmīgu partneri. Viņa uzsvēra Latvijas aktīvo iesaisti Ukrainas atbalstā un Moldovas virzībā uz Eiropas Savienību, kā arī nepieciešamību aizsargāt Eiropas Padomes pamatvērtības - demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu.
Kalniņa‑Lukaševica norādīja, ka viens no būtiskākajiem mūsdienu drošības apdraudējumiem ir ārvalstu mēģinājumi ietekmēt demokrātiskos procesus, kas kļuvis par nozīmīgu Eiropas Padomes darba jautājumu.
Viņas ieskatā demokrātijas graušana sākas ar uzticības mazināšanu institūcijām un procesiem, nevis ar atklātu spēka lietošanu. Viņa atsaukusies uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas nostāju, ka valstīm nav jāgaida, līdz apdraudējums kļūst nenovēršams - demokrātijas aizsardzība jānodrošina savlaicīgi.
Šogad brīva un neietekmēta vēlētāju izvēle ir īpaši nozīmīga, ņemot vērā ārvalstu spēku centienus ietekmēt demokrātiskos procesus, kas pēdējos gados skaidri novēroti Moldovā, Rumānijā un Dānijā, sacīja deputāte.
Jau ziņots, ka Saeimā notiek ikgadējās ārpolitikas debates, kurās ārlietu ministre deputātus informēja par paveikto un iecerēto valsts ārpolitikā, kā arī par aktuālajiem Eiropas Savienības jautājumiem.